AEK Atenas, SIG Strasbourg y BAXI Manresa, posibles rivales del Lenovo Tenerife en cuartos

Tres opciones para un solo destino. El Lenovo Tenerife ya conoce desde este miércoles por la tarde la identidad de los tres equipos con los que podría cruzarse en los cuartos de final de la Basketball Champions League. Así, los laguneros se las podrían ver contra el AEK Atenas, el BAXI Manresa o el SIG Strasbourg, todos ellos segundos en los otros tres grupos de este Round of 16.

El haber quedado primero en el Grupo L otorga a los aurinegros varios beneficios. Por un lado, el disponer del factor cancha a favor en estos cuartos de final, por lo que un hipotético tercer y definitivo encuentro tendría lugar -como el primero- en el Santiago Martín. El primer duelo se jugaría seguramente el 5 de abril (el domingo 2 el Canarias recibe al Barça), el segundo a domicilio el martes 11 o el miércoles 12; mientras que el posible tercero se programaría para el 18 o 19.

Pero además, con este liderato, los de Txus Vidorreta evitan a tres conjuntos que se vienen postulando como claros aspirantes al título. Son los casos del Telekom Bonn -ha ganado 11 de sus 12 partidos-, el Unicaja Málaga -actual campeón de la Copa del Rey- y el Hapoel Jerusalem -donde milita el MVP de la competición, Zach Hankins-.

AEK Atenas

Jugar en casa el último partido no le valió al AEK Atenas para auparse al liderato, ya que su derrota contra el Unicaja lo llevó a la segunda plaza del Grupo K. Antes, los de Ilias Kantzouris superaron la primera fase con un 3-3, para doblegar en el play-in al Tofas por 2-0.

Su roster ha sufrido varios cambios en las últimas semanas. El base Tim Frazier se marchó al Strasbourg, y lo ha sustituido el también estadounidense Brynton Lemar, procedente del Le Mans. También llegó al club ateniense Pierre Oriola, que en tres encuentros de BCL ha promediado 8,3 puntos y 5,7 rebotes.

Su gran referente es el ala pívot Akil Mitchell, que valora de media 18,9 créditos, gracias principalmente a sus 8,9 rebotes, el mejor registro de todo el torneo. Su protagonismo deberá crecer todavía más ante la reciente baja del alero letón Janis Strelnieks (rotura de tendón de Aquiles), que hasta su lesión promediaba 14,1 puntos y tres asistencias.

BAXI Manresa

Con la restricción de no poder jugar contra el UCAM Murcia al ser de su propio grupo, y el Unicaja por el otro lado del cuadro, el equipo español con el que se podría cruzar el CB Canarias en cuartos es el BAXI Manresa. Los catalanes cerraron su pase esta última jornada pese a caer en la pista del Rytas Vilnius (96-95). Podían perder por hasta 12 puntos y a falta de cinco minutos estaban 14 abajo, pero liderados por Dani Pérez y Devin Robinson salvaron los muebles. El base (6,9 asistencias de media) es el timón del equipo de El Bages, mientras que el pívot le ha dado solidez a una posición interior en la que sus primeras apuestas salieron rana.

Hasta 20 jugadores han jugado este año ya en BCL con un Manresa que en una semana pasará por el Santiago Martín para jugar un duelo atrasado de la ACB. Un choque al que llegará en estado de gracia Jerrick Harding, autor de 23 puntos en Lituania (promedia 18,8 siendo el tercer mejor registro de este curso) y que el pasado fin de semana se fue hasta los 41 tantos en la victoria de los suyos contra el Betis.

SIG Strasbourg

El último conjunto que confirmó su segunda plaza fue el SIG Strasbourg, que no pudo ser líder de Grupo I al sucumbir 63-71 contra el Hapoel Jerusalem. Los galos ya fueron rivales canaristas en un unos cuartos de final. Ocurrió hace dos años, pero no en una eliminatoria al mejor de tres, sino en la Final Eight de Nizhny Novgorod, con derrota canarista en la prórroga (82-84). Sería, pues, un cruce con ciertos aires de revancha ante un adversario que solo conserva tres jugadores (Cavaliere, Udanoh y Lansdowne) de aquella fatídica fecha para los isleños.

El Strasbourg ha firmado un balance de 4-2 en cada una las dos fases disputadas, y en esta segunda solo cedió en sus dos choques contra el Hapoel. Su referencia anotadora es el base Marcus Keene, tercer máximo anotador del torneo con 17,3 tantos por duelo. Sus números suben hasta los 20,4 en la LNB gala donde solo lo supera el prometedor Victor Wembanyama. También ha adquirido un gran protagonismo el alero letón Rodion Kurucs, formado en su día en el Barça, y que este curso lo inició en el Real Betis.