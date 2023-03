El Lenovo Tenerife quiere terminar los octavos con victoria

Que el Lenovo Tenerife es uno de los equipos más disciplinados en materia defensiva, pues eso no se le escapa a nadie, y mucho menos en las competiciones de largo recorrido que dispute, principalmente en la ACB, pero también en la Basketball Champions League (BCL). En este caso, este martes el conjunto aurinegro cierra su participación en el Grupo L jugando en el Santiago Martín (19:30 horas) contra el Dassurafaka de Turquía, sabiéndose primero de la clasificación y en espera de disputar el trámite y conocer al rival en la eliminatoria de cuartos de final, el último escalón para poder acceder a la Final Four de este año en la reñida liga europea.

Precisamente en ella, el CB Canarias ha demostrado una solidez detrás fuera de toda duda y de hecho es el equipo de los 16 conjuntos que integran los octavos de final que menos puntos encaja: 344 puntos en contra, lo que hace una media de 68,8 por partido (tiene 388 a favor, una media de 76,8). Con ello se ha convertido en el grupo más fiable en cuanto a cuestiones defensivas se refiere, y lo mismo sucede en el marco de la competición doméstica. Entonces, no es una casualidad o un hecho puntual, es parte del ADN de un equipo que hace sufrir a sus rivales desde la defensa, la marca de la casa.

Ante el Darussafaka, Txus Vidorreta exigirá la misma concentración defensiva exhibida hasta el momento a cualquiera de los jugadores que estén en la pista, independientemente de que el equipo esté ya clasificado para las eliminatorias de cuartos, al mejor de tres partidos y con el factor cancha a su favor. No quiere despistes y sí dar una satisfacción a los aficionados que estén en la grada esta tarde, por encima de la mitad del aforo del coliseo tinerfeño.

En su último encuentro en la BCL, hace justamente seis días, el Lenovo Tenerife perdió como visitante con el UCAM Murcia por 82-67 en un choque en el que los aurinegros despertaron a tiempo para asegurar el primer puesto del grupo tras dar una imagen muy alejada de lo que tiene acostumbrado a sus aficionados. Fueron tres primeros cuartos para olvidar, aunque un último juego fue más decente. Y no fue poca la incomodidad del técnico vasco, algo que no quiere que vuelva a ocurrir y, mucho menos, ante sus incondicionales.

La clave del choque será volver al modo europeo que le ha distinguido, trabajo defensivo solidario, buenas ayudas y concentración en los cambios para que ningún jugador rival pueda encontrarse con un tiro cómodo. Dentro de la zona, ganar el rebote será fundamental ante un equipo tan físico como es el turco. En ataque, incidir en la premisa de dividir la zona para encontrar a los exteriores pendientes de un tiro liberado o en condiciones de ganar la línea de fondo y si no, jugar un dos contra dos entre el base y el poste, precisamente donde ha ganado más protagonismo la dupla Marcelinho Huertas y Gio Shermadini.

El Lenovo Tenerife tendrá enfrente esta tarde al Darussafka Lassa, conjunto al que venció en la primera vuelta por 59-80 en un choque en el que los tinerfeños fueron los auténticos dominadores. No obstante, a pesar de que ninguno de los dos equipos no se juega nada, no hay que olvidar que los turcos conforman un buen equipo y con jugadores muy físicos, entre los que se encuentra el excanarista Aaron White.

Con él están también hombres tan destacados como Gabriel Olaseni, un poste muy grande que en el choque de hace una semana ante el Surne Bilbao se fue hasta los 26 puntos; o el base Markel Starks, que sumó ocho asitencias; el insidioso Dogus Ozdemiroglu, un hombre peligroso por todo lo que aporta tanto en defensa como en el ataque (13 tantos y 5 asistencias en este choque de BCL); y Wayne McCoullough, un alero bajo con muchos puntos en su mano.

En el contexto general, el Canarias cuenta con un mejor porcentaje de 2 puntos que los turcos (54,6% frente al 53,4%); desde el triple (41,1% y 27,6%) y en el tiro libre (77,5% ante un 76%); así como un mayor número de asistencias por partido que su rival, esto es 18,5 frente a 17,5. Entre otras estadísticas, los turcos cogen más rebotes (33,2/29,1); roban más balones (9/6,9) y meten más puntos desde la pintura (33,1/29,1).

Al final, partido sin trascendencia clasificatoria, pero con mucho que disfrutar por parte de los aficionados si los dos equipos se ponen el mono de trabajo.