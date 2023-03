Un arranque de lo más ‘mordedor’

Hace menos de 10 meses, el Lenovo Tenerife protagonizó su peor puesta en escena desde su regreso a la élite nacional. Fue contra el Joventut en el Olimpic de Badalona coincidiendo con el primer choque de la serie de cuartos frente al cuadro verdinegro. Nada menos que 54 puntos encajaron ese 26 de mayo los de Vidorreta. Su anotación, unos paupérrimos 21 tantos.

Puesta en escena

El pasado sábado, en una situación teóricamente no tan urgente pero que sí puede tener importancia capital de cara a un futuro playoff, el Canarias le devolvió la afrenta al club badalonés. No lo hizo con un torbellino ofensivo de tanta magnitud. Básicamente por el pobre acierto en el tiro de tres: llegó a estar en un 1/13. Sin embargo, la aplicación defensiva de los canaristas fue tal que lograron dejar a su rival en los mismos 21 puntos de aquel negro día en territorio catalán. Es la mejor puesta en escena, en lo que a números defensivos se refiere, que ha firmado el Canarias en más de cinco años. Para encontrar dos primeros cuartos en los que el conjunto aurinegro haya encajado menos tantos hay que remontarse hasta el 29 de noviembre de 2017. Aquel día, en el Principado, el Canarias dejó al Andorra al descanso en solo 18 puntos (5+13), pero su también escasa producción ofensiva (23 tantos al intermedio) tuvo su continuidad en los dos últimos periodos (12+13), lo que condenó a la derrota a los de Vidorreta en un raquítico 58-48.

Valoración raquítica

Esta vez la tendencia fue diferente y el Lenovo no solo llegó al descanso con un tanteador holgado a su favor (36-21), sino que a la vuelta de vestuarios fue capaz de mantener intacta su renta para no solo asegurarse la victoria sino también recuperar el average particular (-9) que se había dejado en el duelo de la primera vuelta. La cifra anotadora del Joventut en esta visita al Santiago Martín se desglosó en 12 puntos anotados en los primeros diez minutos y solo nueve en el periodo siguiente. Los de Carles Duran llegaron al ecuador del partido con un discreto 6/15 en tiros de dos, un pobre 1/6 en triples, pero sobre todo habiendo cometido nueve pérdidas. Su valoración: 20.

Por debajo de 70

Era prácticamente imposible que, a la vuelta de vestuarios, el Lenovo Tenerife mantuviera a su rival en guarismos siquiera similares, pero los 68 puntos con los que terminó la Penya ejemplifican el enésimo ejercicio defensivo superlativo del cuadro canarista en el presente ejercicio. Así, tras 21 encuentros el conjunto lagunero ha sido capaz de dejar nueve rivales por debajo de los 70 tantos, frontera que alcanzaron –pero sin sobrepasarla– Gran Canaria y Manresa. El Bilbao, con solo 57 puntos anotados, es el que más ha sufrido la tiranía defensiva de los isleños. A este guarismo se añaden otros seis duelos (de un total de 10 jugados), en las mismas circunstancias, dentro de la BCL, y también con los 57 puntos que solo pudo hacer el Bnei Herzliya como registro más bajo. En total, de los 34 encuentros oficiales disputados hasta la fecha el Lenovo Tenerife ha encajado 70 o menos puntos en 16 de ellos.

Los que menos reciben

La aplicación defensiva aurinegra se extiende a números globales. Y es que el cuadro preparado por Txus Vidorreta es hasta la fecha el que menos puntos encaja por partido en la ACB, con 72,76 de promedia, cifra algo mejor que la del Barça (72,9). Parámetros parecidos los que ha mostrado el Canarias en la Champions, donde ya fue tercero en este apartado en la fase de grupos inicial (71,2), mientras que ahora, tras cuatro jornadas del Round of 16, su promedio baja hasta los 65,5. Solo se le acerca el Unicaja, que encaja 70,25 tantos por duelo. Números que confirman el orden defensivo como uno de los aspectos prioritarios para Txus Vidorreta. A la vez un comodín, el de su sacrificio defensivo, que le sirve de gran ayuda a la escuadra tinerfeña para que sus apuros sean menores cuando –como en el duelo del sábado– no está del todo atinado con el tiro exterior.