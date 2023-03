Victoria de valor doble del Lenovo Tenerife

El equilibrio da un triunfo superlativo al Lenovo Tenerife. Una gran aplicación defensiva -en especial en la primera parte, en la que dejó a su rival en 21 puntos- y su gran acierto en el tiro de tres después de una errática serie de 1/13 (llegó a ser de 10/14) permitió al conjunto lagunero doblegar con solvencia al Joventut Badalona (85-68) al que además recuperó el average particular tras haber pedido en la primera vuelta por nueve puntos.

La gran defensa colectiva, y en especial sobre Guy y Parra; los triples de Doornekamp para romper el choque con un parcial de 16-4 (4/5 al descanso para 13 puntos); la verticalidad de Bolmaro (siete puntos tras el descanso); y la aparición en el momento más complicado (cuando la Penya llegó a ponerse a 11 tras el 72-52) de Huertas (nueve asistencias) y Shermadini (19 puntos y siete rebotes para 27 de valoración) resultaron factores capitales. Suma así el Lenovo un decimoquinto triunfo que le acerca casi definitiva al playoff, además de mantener muy viva su pelea por optar a la cuarta plaza final.

Le costó un tanto al Lenovo entrar al partido. A sus errores en los tres primeros tiros añadió el cuadro lagunero la segunda personal de Cook tras apenas 69 segundos y la necesidad de prescindir de Salin para dar entrada a Fitipaldo con el fin de que Huertas no estuviera tan ahogado en el manejo del balón ante la pegajosa marca de Feliz (0-4).

Fue precisamente Huertas, ya más liberado, el que acabó con el pequeño atasco con una canasta y una asistencia para el triple de Doornekamp. Con todo el grupo cerrando muy bien el rebote (la Penya solo tuvo una segunda opción en todo el primer cuarto), Shermadini supo aguantar a Tomic en el 1x1 y también sumó en ataque (9-4).

Revertida la discreta mala puesta en escena, y ya con buena parte de los quintetos de rotación en cancha, ambos equipos se sumergieron en una serie de más errores que aciertos. Ahí al Lenovo le condenaron su pobre acierto en el tiro exterior (1/7) y sendas pérdidas un poco tontas de Huertas y Fernández. Aún así, la gran implicación defensiva de los locales y también su insistencia para cargar el rebote ofensivo le permitieron mantener casi intacta su ventaja al término del primer acto (16-12).

El predominio de los errores se prolongó en el inicio del segundo periodo. Déficit en el que el Lenovo hizo todavía más manifiesto su divorcio con el tiro exterior con hasta cinco fallos más, algunos en situaciones precipitadas y otras totalmente liberados. Racha encontrada que el cuadro lagunero compensó, de nuevo, con una entrega defensiva superlativa con la que prácticamente anuló a Parra (sacándole además, en ataque, su segunda falta) y a Guy (llegó al descanso con dos puntos tras 1/5 en tiros y seis pérdidas después de más de 13 minutos en cancha).

De esta forma mantuvo a buen resguardo el Canarias una renta que podría parecer exigua (20-15, 15'), pero no tan raquítica a tenor de lo lento que crecía el marcador. Tras tocar fondo desde el perímetro (1/13) la sequía la rompió Doornekamp por dos ocasiones consecutivas para disparar a los locales hasta un 26-17.

A Duran no le quedó otra que pedir tiempo y pese a que el encuentro se pudo enfriar -para los intereses aurinegros- con un par de revisiones de los colegiados, lo cierto es que el Lenovo ya había puesto la directa. Lo hizo encontrando a Shermadini dentro (30-19) y, pese a algunos balones divididos que favorecieron a la Penya, terminando de reconciliarse con su producción desde el perímetro, primero con un triple de Fitipaldo desde la esquina y luego, con otro -con Ellenson encima y a tabla- de Doornekamp.

El 4/5 del canadiense desde más allá del 6,75 (13 puntos y seis rebotes para 20 de valoración al intermedio) resultó clave para que al descanso se llegara, tras un parcial de 16-4, con un 36-21 que premiaba la gran actividad atrás y la capacidad para no desesperarse delante de los aurinegros. El Lenovo había firmado una de sus mejores medias partes del curso.

Un ejercicio defensivo en el que mucho tuvo que ver el saber focalizar su asfixia defensiva, tras haberlo hecho en la Copa con Tomic, en otros dos estiletes de la Penya, Parra y Guy, a los que bajó enormemente su producción. Como plus, una capacidad sobresaliente para aguantar el 1x1 cerca de canasta, y la ayuda colectiva para cerrar su rebote y dejar a los badaloneses con solo una captura extra antes de irse a vestuarios.

Con el Joventut haciendo simultanear a sus dos cincos, el Lenovo tuvo más problemas para cerrar su rebote, una circunstancia de la que sacó tajada Tomic. Sin embargo, los locales volvieron a exhibir una calma notable para no perder el equilibrio, y además respondió, si cabe con mayor fuerza, gracias a su fiabilidad exterior para hilvanar hasta cuatro triples sin error. Aportación que permitió llegar primero a un +18 (41-23) y más tarde evitar cualquier intento de insurrección de la Penya (56-40, 27').

A la ecuación se añadió una buena circulación de balón de los aurinegros (con Huertas ya en ocho asistencias) y una gran implicación de Bolmaro, activo atrás (sacando faltas y metiendo manos) y siendo vertical delante para finalizar a aro pasado. Precisamente con una canasta a la contra del argentino la renta canarista llegó a la veintena poco antes del final del acto final (60-40).

Repitió patrón el Canarias ya dentro del cuarto periodo, sacando tajada de los cambios defensivos en los que Shermadini se quedó con un pequeño, pero sobre todo con la extensión de su buena mano desde el perímetro con otros dos triples de Abromaitis y Fitipaldo con los que mantuvo el +20 (72-52).

Con todo el viento a favor el Canarias, sin embargo se descolocó. Una antideportiva a Huertas por un manotazo a Vives, un tapón recibido por Fernández tras tiempo muerto de su equipo que acabó con un 2+1 del citado Vives, y otra pérdida de Marce permitió a la Penya correr y morder su desventaja hasta el 74-63.

Aguantó el Lenovo el momento delicado pese a la zona 3-2 de su adversario, y aunque no logró bajar de revoluciones el duelo, sí logró encontrar dentro a Shermadini, que con cinco puntos, más una canasta de Huertas, volvió a tomar algo de aire (81-68, 36'), ya no tanto para amarrar la victoria, sino para recuperar también el average particular (-9).

Esas cuatro acciones de contención le sirvieron a los aurinegros para, ahora sí, evitar males mayores. Sobre todo porque sin poder producir con facilidad, sí apretó los dientes atrás para hacer que el reloj corriera hasta el definitivo 85-68.