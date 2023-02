El Lenovo Tenerife, abonado a las finales

La herida aún abierta por ver cómo se le escapaba de entre las manos la Copa del Rey hace solo unos días -llegó a estar con un favorable 56-47 en la parte final del tercer cuarto-, al menos tiene para el Lenovo Tenerife una lectura positiva: el haber llegado, una vez más, al partido decisivo por un título. En este caso su primer duelo de este tipo a nivel nacional. Así, y desde que conquistara la Basketball Champions League (BCL) el 30 de abril de 2017, los canaristas suman ya la nada desdeñable cifra de siete finales. Una cantidad que, en este lapso de tiempo, solo superan el Real Madrid y el Barça.

En esta serie de siete finales -de las que cinco se han traducido en título- el CB Canarias ha estado en seis de ellas por derecho propio. Solo en la Supercopa Endesa de 2020, en la que logró un hueco gracias a la condición de anfitrión, se puede considerar a los aurinegros como invitados. Eso sí, en una supuesta relación de méritos, los de Txus Vidorreta marchaban cuartos en la ACB cuando la competición se paralizó por el estallido de la pandemia.

Este tramo glorioso para el CB Canarias tuvo continuidad con su primera Copa Intercontinental (jugada en el Santiago Martín en septiembre de 2017), y aunque luego vivió un asalto al título fallido -el de la BCL jugada en Amberes en el curso 19/20- los laguneros hilvanaron a continuación otros tres títulos internacionales: los de la Intercontinental en 2020 y 2023, y el de la BCL el pasado mes de mayo en Bilbao.

Después de cuatro intentos infructuosos -entre 2018 y 2022-, hace una semana el CB Canarias desbloqueaba otro nivel, el de llegar a una final de la Copa del Rey. Solo un mal epílogo de partido contra el Unicaja le dejaba sin sumar un nuevo título en su reciente prolijo palmarés.

Con prácticamente cuatro meses exactos de aquí a que concluya la temporada 22/23, el Lenovo Tenerife tiene la ocasión de hacer aún más grande su lista de finales. Lograrlo en la Liga Endesa se antoja bastante complicado, toda vez que ello implicaría dejar en la cuneta al Real Madrid y/o Barça.

Aún así, llegar lo más lejos posible dentro de la competición por excelencia en el panorama nacional podría tener premio extra para los de Txus Vidorreta en forma de clasificación para la Supercopa Endesa de septiembre, otro de los torneos -junto con la citada ACB- cuya final se le resiste a los laguneros: cayó contra el Real Madrid en las semifinales de los dos torneos jugados en el Santiago Martín. Para la edición de 2023 ya están clasificados el Real Madrid (campeón de la cita celebrada en Sevilla en 2022) y el Unicaja por su triunfo en la Copa del Rey de Badalona.

La sede el evento con el que se da el pistoletazo de salida oficial a cada curso en la ACB abrirá más o menos el abanico de las opciones canaristas. En caso de que fuera Madrid o Málaga (suena para organizar, como la Copa, la edición de 2024), hasta el cuarto clasificado en la Liga Endesa podría optar a un hueco.

La otra puerta a jugar finales que ahora mismo tiene abierta de par en par el conjunto tinerfeño es la de la Basketball Champions League, una de sus competiciones fetiches de estos últimos cursos. Con un balance de 3-0 en el Round of 16 y un average muy favorable a los tres equipos a los que ha ganado (+20, +21 y +12), un triunfo más en las tres jornadas que rentan podría meter a los isleños en la eliminatoria de cuartos de final. Ahí, dos victorias más y una tercera -ya en las semifinales de la Final Four- le darían a los canaristas para sumar otra final a esta particular nómina.

Con una lista igual o mayor dentro de algunos meses, el Lenovo Tenerife acabará esta temporada -un periplo de algo más de seis años- con un número de finales que solo superan los dos grandes del basket nacional, Real Madrid y Barcelona, que acumulan 17 y 13 respectivamente; si bien el cuadro blanco, con 10 títulos, se muestra mucho más efectivo que su sempiterno rival azulgrana (5).

Un tanto lejos de sus siete encuentros por un título aparecen el Valencia Basket y el Burgos -que ahora milita en la LEB Oro- con cuatro cada uno. Baskonia y Unicaja, con tres en ambos casos, figuran a continuación. Son precisamente Valencia (ACB 16/17 y Supercopa 17/18), Baskonia (ACB 19/20) y Unicaja (22/23) los únicos (cuatro casos sobre un total de 18) que han logrado acabar con el duopolio de los clubes futboleros. El Canarias aspira a que su nombre aparezca, más pronto que tarde, en esta lista de insurrectos.