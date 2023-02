Félix Hernández: “Lo milagroso es ya haber llegado a la final”

El presidente del Lenovo Tenerife, Félix Hernández, puso en valor la participación de su equipo en la Copa del Rey celebrada en Badalona en la que fue brillante subcampeón. En este caso resaltó ya con la tranquilidad del día después de que su equipo compitiese en una de las más exigentes competiciones de Europa que "lo milagroso es haber estado en la final", una afirmación que viene determinada por la gran cantidad de partidos, un total de siete, en tan solo 15 días.

Sobre ello recordó que "en los últimos 15 días, hemos jugado siete partidos. Siete. Empezamos en Madrid para jugar contra el Real Madrid; viajamos a la Isla para jugar contra el Bilbao Basket en la BCL; después los partidos de la Intercontinental ganándola (US Monastir y Sao Paulo); y después otro viaje para jugar tres partidos en la copa para una plantilla que cuenta con la media de edad más alta de la ACB; y con todo eso sufrimos mucho físicamente", explicó.

Por otra parte, en los partidos de la competición del ko, reconoció que la semifinal contra el Joventut de Badalona "la podíamos haber perdido fácilmente" y por eso "creo que ya fue un éxito haber estado en esa final” contra el Unicaja". "Fue un partido muy disputado y fueron los que se la merecieron; ganaron al Real Madrid, Barça y a nosotros, que éramos primeros, segundos y terceros y no hay ningún pero", dijo a los micrófonos de la Cadena Ser, no sin antes añadir que existe "satisfacción porque competimos al máximo nivel, estuvimos ahí, perdimos de tres puntos y nada más y por detalles no ganamos después del rendimiento que hemos tenido y, sobre todo, del desgaste físico que tuvimos".

Félix afirmó que solo "en los últimos minutos" del encuentro de la finalísima contra el Unicaja vio realmente perdido el partido, "porque este equipo nos tiene acostumbrado a ser ambicioso y nunca bajar los brazos, como así ocurrió". Lo que sí tiene bastante claro el dirigente canarista es que "con este equipo nunca tienes claro que vamos a perder, salvo partidos que vayas perdiendo de más de 20, que son pocos".

Negó la existencia de "frustración" por haber perdido el último partido y en este caso, "porque las finales las pierden quienes las juegan" y hay pocos equipos que puedan hacerlo. Pero advirtió, queriendo parar la euforia desmedida por los últimos resultados positivos conseguido por el club, incluido el llegar a la finalísima de la copa, que "a la gente hay que decirle que hay que tener los pies en el suelo, que no siempre vamos a seguir a este nivel. Ojalá, pero lo vamos a intentar seguir así, teniendo plantillas competitivas e implicadas con la Isla".

Plantilla de alto nivel

Hernández se refirió, además, al secreto de contener una plantilla con tanto nivel "y, obviamente, no es por presupuesto. Hemos subido el presupuesto los últimos años, pero no estamos aún al nivel de Gran Canaria, Unicaja, y por supuesto de Baskonia, Valencia", entre otros, aunque "sí es cierto que utilizamos otras estrategias".

¿Cuáles para que lleguen jugadores tan solventes? "Pues tres fundamentales. Les das estabilidad y continuidad, no le das un año, sino que lo fichas por 2 ó 3 años; el segundo factor importante es que estos jugadores tienen familia, y en muchos casos con varios hijos y ellos buscan la seguridad y la Isla es una Isla muy segura, buena temperatura...; pero sobre todo, el club es ambicioso y ellos lo son también. Por ejemplo, Marcelinho, que tiene casi 40 años, mire el partidazo que hizo ayer (por el domingo) y mire cómo llora. Lloran todos".

"Eso es un lujo medido y ahí Aniano Cabrera y Txus Vidorreta tienen mucha culpa en buscar ese perfil de jugadores, y encima convencerlos y explicarles cómo es esto. La última incorporación top es Jaime Fernández y está encantadísimo en la Isla, cómo le tratan, y haciendo mejores números de su carrera deportiva. Eso ocurre aquí año tras años", puso como ejemplo el presidente acerca de las claves de su plantilla.

Por último agradeció las palabras de elogio del técnico del Unicaja, Ibon Navarro, tras disputar la final en referencia al CB Canarias y su proyecto deportivo exitoso. Félix Hernández dijo al respecto que "no solo le honra a él, sino que nos reafirma en que hemos escogido el camino correcto. Que un club que maneja un presupuesto mayor que el nuestro, una entidad con muchos éxitos deportivos, que se fije en nosotros como modelo, dice mucho a favor nuestro", dijo para concluir.