Aniano Cabrera, director deportivo aurinegro, estaba anoche muy apesadumbrado por el resultado en la final. «Uno no piensa ahora en el orgullo. Te quedas rascado porque hemos tenido momentos buenos en el partido y no hemos podido llegar al final con opciones. Cuando intentas y no puedes, te quedas con la impresión de que has arrastrado jugar tres partidos en tres días; y todo lo de atrás, que son muchos viajes y muchos desplazamientos», sintetizó.

«Igual dentro de tres o cuatro años valoras esto, pero ahora no; ahora la sensación es la de haber perdido una final», adujo el dirigente aurinegro, quien dio algunas de las claves para explicar el resultado negativo en el duelo que cerró el torneo. «Afortunadamente el partido contra Gran Canaria fue más cómodo de lo previsto y pudimos rotar un poco, pero el equipo estaba cansado: Bruno se ha metido en faltas rápidas, Fran no estaba acertado y en cambio Unicaja sí ha estado muy bien», enumeró. «Teníamos muchas ganas de levantar un título pero agradecemos a todos el apoyo de los que han venido y los que se han quedado. No sé si volveremos a jugar una final, pero lo intentaremos. Seguiremos siendo un granito de arena en el desierto, reivindicando el derecho de los clubes pequeños a disputar títulos», cerró. Además, habló de la posibilidad de ir al mercado para fichar un recambio para el lesionado Sastre. «Hemos mirado pero las opciones que podemos tener no nos convencemos. Nos jugamos mucho, pero no vamos a fichar a fichar. Y recuperar a uno de los cedidos no es una posibilidad», completó. Más optimista fue Jaime Fernández, quien se mostró absolutamente confiado en que «habrá más partido así «para su equipo. «Seguimos creciendo y dando pasos hacia adelante. Con el tiempo valoraremos la experiencia de haber jugado esta final y un torneo muy bonito. Habrá más partidos así», declaró el internacional español en la zona mixta del Palau Olímpic de Badalona. Abromaitis: «Duele perder así» El ala pívot estadounidense del Lenovo Tenerife, Tim Abromaitis, reconoció tras el partido que «duele perder» una final como le ocurrió ayer al conjunto canarista en la final de la Copa del Rey contra el Unicaja, al que felicitó por su competición y por su triunfo en el envite decisivo.«Luchamos hasta el final. Duele perder así, porque tuvimos nuestras oportunidades», valoró el jugador de Connecticut desde la zona mixta del Palau Olímpic de Badalona. «No es fácil hablar de cosas positivas porque queríamos ganar, pero en un par de semanas estaremos orgullosos de lo que hemos hecho. Cuando acabe la temporada lo valoraremos como se merece», concluyó uno de los grandes héroes de la semifinal del sábado, en la que resultó providencial su concurso.