Vidorreta: "La piernas ya no respondían"

Txus Vidorreta quiso empezar la rueda de prensa posterior a la final de la Copa del Rey felicitando al campeón y reconociendo que el Unicaja había sido «el mejor del torneo», no solo por su rendimiento en el encuentro definitivo ante el Lenovo. Dicho esto, añadió que el desgaste físico provocado por la estrechez del calendario, en especial de esta competición, condicionó a sus jugadores en los instantes decisivos de la lucha por el oro.

«Para nosotros fue un reto increíble disputar 40 minutos a tope en esta final», comentó Txus. «Jugamos tres partidos en poco más de 50 horas y, en definitiva, eso ha pesado», continuó el entrenador del Canarias. «Mientras hemos podido llevar oxígeno al cerebro y controlar mejor el ritmo del juego, hemos estado por delante, pero cuando no llegó tanto oxígeno al cerebro ni a las piernas, nos costó mucho atacar, y a partir de atacar mal, empezamos a dejar de tener las mejores decisiones en defensa», explicó.

Con todo esto, no dejó de admitir que el Unicaja fue «mejor, especialmente en ese tramo en el que, con 9 abajo, mantuvo la frescura y el acierto en ataque y en defensa».

Ni siquiera encontró motivos para quejarse por la actuación de los árbitros. Por ejemplo, por la falta antideportiva pitada sobre Gio Shermadini en la recta final del encuentro. «Sé que ha sido un poco rara, pero los árbitros saben mejor que yo lo que pasó», apuntó. «Si hubieran pitado la falta previa, no habría existido esa antideportiva, pero no creo que tengamos que hablar del tema arbitral en esta Copa. Hay que pasar página», insistió.

¿Y el vestuario?¿Qué ambiente se palpaba tras la derrota? «Ahora es un funeral». Vidorreta fue así de gráfico. «Ahora pararemos –de competir por la ventana FIBA– como equipo, aunque hay varios jugadores que van con sus selecciones. Y hemos hecho una Copa mucho mejor de lo que se podía esperar teniendo en cuenta que disputamos siete partidos en apenas 14 días. Notamos mucho la ausencia de Joan Sastre –de baja por una lesión–. Era un hombre clave para defender los bloqueos directos. Pero el Unicaja metió los tiros importantes y nosotros no lo hicimos. Anotamos ocho triples, pero en realidad cuento cinco; hay tres que no cuentan, como el de Marce desde su casa o el último –ya sin tiempo para remontar–. Y eso fue porque las piernas ya no respondían después del enorme esfuerzo realizado en las últimas semanas, especialmente a lo largo de este fin de semana», argumentó Vidorreta.

Pese al desenlace de la final de Badalona, Txus se mostró «orgulloso» por la trayectoria delCanarias. «Esta es la primera final que perdemos con esta plantilla», recordó. «Hemos ganado muchas. Llevábamos tres y esta fue la cuarta. Luego, con el club hemos ganado tres más y hemos perdido una, la BCLen Amberes. Eso significa que hemos jugado un montón de finales y que, hasta ahora, somos un equipo con más victorias que derrotas en las finales, pero este formato de la Copa del Rey no nos beneficia porque somos un conjunto muy veterano», manifestó.

Vidorreta no pasó por alto la compañía de la afición aurinegra. «Siempre nos sentimos respaldados. Estamos muy orgullosos de nuestra afición. Le damos las gracias por su apoyo. Para nosotros fue una final inesperada y muy añorada porque, precisamente, el calendario hacía presagiar que iba a ser muy difícil ganar al Joventut. Soy una persona con los pies en el suelo, pero los jugadores tuvieron un arranque especial de furia que también tuvo un impacto en mi persona para que pensara que sí podíamos llegar. En cambio, en los últimos minutos de la final, el Unicaja fue mejor», afirmó Vidorreta, que prefirió no dar por sentado que se abrirá una relación de rivalidad con el club malagueño a partir de ahora. «Somos un equipo con mucha ilusión, pero muy modesto, y no podemos estar encontrando enemigos en cualquier parte», indicó al ser preguntado por el posible cruce entre ambos en la Champions.