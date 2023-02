Vidorreta: «Va para la afición»

Txus Vidorreta presumió de plantilla tras el título Intercontinental conquistado ayer. El entrenador del Lenovo Tenerife quiso dedicarle este éxito a la afición aurinegra y también a Joan Sastre, lesionado durante el encuentro.

Para empezar, confesó que no se acostumbra a festejar triunfos como el logrado ante el Sao Paulo. «Hay títulos que celebras un poco más, pero todos tienen mucho valor. Celebré más el que logramos el año pasado en la Basketball Champions League, porque la final fue extraordinaria. Esta vez no se vio todo el baloncesto que me hubiera gustado. Cuando te haces mayor, te vas haciendo cada vez más purista. Comparar esta final con la de Bilbao es muy difícil, o con la Intercontinental ante la Virtus, pero estamos contentos», comentó el técnico del Lenovo.

Vidorreta destacó el «magnífico grupo» que tiene a sus órdenes y lamentó el percance sufrido por Joan Sastre. «Ya se lesionó en la final de la BCL en Bilbao y no pudo terminar la temporada pasada», recordó. «Ahora va a estar varias semanas de baja. Por eso creo que es muy importante dedicarle el título. Llegó al club hace un año y medio y ya llevamos dos trofeos con él. Es quien mayor precio va a pagar de cara a las próximas semanas», comentó antes de avanzar que el club no realizará ningún fichaje para cubrir su ausencia con vistas a la inminente Copa del Rey.

Retomando el argumento, insistió en el equipo es «fantástico», y aprovechó para poner de relieve el trabajo de los que menos minutos acumulan. «Hay jugadores que utilizamos menos y que tienen un comportamiento extraordinario. Ahí está Sergio Rodríguez. ¿Y qué me dicen de Moussa? Es el primero en estar y en animar. Este grupo es extraordinario, seguramente irrepetible», afirmó Vidorreta.

Refiriéndose al desarrollo de la final de ayer, remarcó que el Lenovo fue capaz de ganar todos los cuartos. «El único momento (complicado) llegó más por la bravura de Coelho de ponerse a la espalda a su equipo, con 22 puntos abajo, y lo consiguió, pero controlamos muy bien el partido durante los últimos 30 minutos», dijo.

En su análisis no pasó por alto el apoyo del público. «El pabellón estuvo casi lleno, se registró un gran ambiente, hubo colorido y se le ha dado prestigio al torneo», señaló. «Este título es para la afición. Jugando con un público como este, resulta más fácil obtener triunfos. En lo que llevamos de temporada, solo hemos perdido un partido en casa», argumentó el técnico.

Pero el calendario no da tregua y el Lenovo Tenerife apenas tendrá tiempo para festejar el título logrado ante el Sao Paulo. Le espera la Copa del Rey esta semana, una competición a la que el conjunto aurinegro llegará con la máxima ambición. «Siempre estamos muy motivados en cada torneo, este equipo tiene un instinto especial, un gen competitivo, así que vamos a luchar, pero a partir del martes, ahora se trata de disfrutar», manifestó Vidorreta.

En un tono distendido, bromeó con la suerte que ha tenido por «ganar todos los títulos» del Canarias «en casa», tres en Tenerife y uno en su Bilbao natal. «No me puedo quejar. A ver si seguimos en esta dinámica. Si no puede ser Tenerife la que organice algo, le diré a Bilbao que se apunte», afirmó.