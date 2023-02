«Este triunfo pone a la Isla en el mapa del baloncesto mundial»

El vestuario del Lenovo explotó anoche de júbilo después de la conquista del primer título de la temporada. Puede ser el preludio de más éxitos, sin ir más lejos en la Copa del Rey que para los aurinegros comienza el viernes con un derbi en Badalona.

Sergio Rodríguez.

«Ganar era la guinda a lo logrado la temporada anterior. Estamos muy contentos por el equipo, por la afición y por que el club siga sumando títulos. Con esta Intercontinental, damos un nuevo paso adelante. Y por supuesto nos acordamos de muchos compañeros que ya no están aquí, y que son partícipes de este éxito. Hemos mostrado ser un Canarias competitivo, que aspira a lo máximo cada temporada. Ganando, de algún modo ponemos a la Isla en el mapa mundial».

Bruno Fitipaldo.

«Éste es un equipazo. Estoy muy feliz de ser parte de él; fuimos y somos justos campeones. En un momento dado nos costó mucho fluir, pero destrabamos el partido y ganamos al Sao Paulo con solvencia. Estuvimos bien en defensa durante todo el partido, controlando a los mejores jugadores de ellos, y me tocó a mí sobresalir en el último cuarto. No lo digo por compromiso, pero nosotros ganamos y perdemos como equipo; y hoy [por ayer] lo demostramos otra vez».

Jaime Fernández.

«Muy felices por este título. A la Intercontinental hay que darle el valor que tiene y todo lo que representa. Estamos aquí por la victoria del año pasado en la Champions. Es una conquista que hace mucha ilusión al equipo, a mí personalmente y a toda la afición. Ni me creo el año que me está tocando vivir. En cualquier carrera hay momentos complicados, así que me propongo disfrutar al máximo este momento dulce. Se lo dedico a la afición de Tenerife, que aquí se respira y se siente y se disfruta el buen baloncesto».

Sasu Salin.

«Hemos hecho una buena actuación primero en semifinales y luego en la final. Hemos jugado con confianza, pero también haciendo valer nuestra experiencia en grandes campeonatos. Es un título que sabe muy bien, y que en ningún momento fue fácil. La clave es estar juntos durante tres temporadas. Intercambiamos algunos jugadores entre año y año, pero la unidad es el secreto. Me acuerdo de los que no están, pero también de la familia, de la gente... Este título es de todos».

Marcelinho Huertas.

«¿Qué se siente? Mucha alegría. Hemos trabajado mucho para conseguir esta victoria. La diferencia al final no demuestra lo duro que fue el partido. Ellos han apretado después de ir veinte abajo, se han vuelto a meter en la final y ha habido complicaciones, con momentos en los que los tiros no entraban. Afortunadamente hemos podido celebrar otro título con nuestra gente y en nuestro pabellón. La clave de este Lenovo, por más que la gente o los medios puedan hablar de un solo nombre, tenemos jugadores que aportan en todas las facetas y en los dos lados del campo. Siempre vamos a ser competitivos, sea cual sea el rival. Nosotros vamos siempre a ganar, independientemente de la competición».