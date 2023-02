"Hemos mejorado, crecido y modernizado, pero somos los mismos"

¿Cómo se encuentra después del tercer subidón en modo de Copa Intercontinental de su Lenovo Tenerife ante el Sao Paulo?

Bien, nos vamos acostumbrando a estas cosas y quizá no lo estamos disfrutando como lo estábamos haciendo antes, me da la impresión, será la costumbre [risas]. Pero sí, estamos contentos, responsabilizados, con los pies en el suelo sabiendo que queda mucho para todo lo que viene por delante.

Mal asunto si nos acostumbramos a todos estos triunfos y no se disfrutan.

Más bien creo que no nos da tiempo de disfrutarlo porque siempre estamos metidos en muchas cosas. Ahora estoy en Madrid en reuniones, mañana (por hoy) en Zaragoza y pasado en Badalona... No nos da tiempo de disfrutar de todo lo que estamos consiguiendo.

¿Qué sensaciones tuvo mientras se disputaba el partido?

Durante el choque estaba tranquilo. Y antes del partido pensando en gestión, en lo perfecto que estaba todo para que no se echara a perder la final, en que se llenara la cancha, que se diera una buena imagen porque estaba previsto televisarse para 90 países... Era un poco en lo que estaba trabajando la cabeza, la verdad. ¿Durante el partido? La verdad es que estaba con tranquilidad y disfrutando el partido. Lo disfruté, fue un buen partido y el Sao Paulo es muy buen equipo.

Doble función entonces, cuidar la parte deportiva, pero también la imagen de la Isla, una de las razones del club.

Sí, claro, es la fundamental porque cuando decimos que proyectamos la imagen amable y noticias positivas hacia fuera, pues es verdad. Vivimos en un gran porcentaje del turismo y lo que se ve de fuera hacia nosotros. Tenemos un grado de responsabilidad muy alta con la Isla y eso sí me preocupa mucho y por eso cuidamos bastante la imagen que proyectamos.

¿Y cuándo vio ganado la finalísima?

Pues sinceramente, cuando quedaban siete minutos para el final. Lo vi, estábamos muy bien enchufados en el partido, ellos no sabían cómo atacarnos y por eso en ese último cuarto estaba tranquilo, la verdad.

Es presidente de un club que cualquiera de sus jugadores puede ser protagonista si alguno no destaca en especial.

Es el éxito del club, es un éxito colectivo y esa es la clave. Siempre he defendido que el colectivo es lo que prima. Hay momentos en los que se dice que este jugador u otro no juega y luego te das cuenta de que todos tienen sus minutos y oportunidades. Unos que al principio no jugaban, ahora han tenido minutos importantes durante las últimas semanas. Al final la victoria es del colectivo, creo que hemos configurado una plantilla de hombres de equipo y se está demostrando. Por mucho que defiendas a Gio (Shermadini) o Marcelinho (Huertas), sale siempre otro compañero, ya sea Aaron (Doornekamp), Sasu (Salin) o Bruno (Fitipaldo), que el domingo fue MVP, entre otros.

¿Qué fue lo primero que le transmitió a Txus Vidorreta y a los jugadores?

Lo que les dije fue sencillo: “Gracias por el compromiso con el Canarias”. A una plantilla tan comprometida como esta, pocas veces la hemos visto, sobre todo, con una mayoría de veteranos con muchas batallas en esto y que tienen una gran ambición. Me sorprende y creo que también que es una de las claves, el saber que Txus y Aniano traen hombres de NBA, por ejemplo, y en cambio parecen júniors, por decir algo, por las inmensas ganas que tienen de seguir venciendo, de conseguir títulos... Ya conociéndoles no me sorprende, pero es lo que les comento. A los jugadores les doy las gracias de seguir siendo como son.

¿Qué significa esta tercera Copa Intercontinental para el Canarias? Con ella se incrementa la historia de un club nacido de la base.

Sí, nosotros somos los mismos. Hemos mejorado, crecido y modernizado, pero somos los mismos. Sabemos quiénes somos y de dónde venimos y tenemos los pies en el suelo. Eso es importante en nuestro proyecto, no creernos que somos otra cosa por los éxitos. Si nos desviamos del camino que tenemos marcado a nivel filosófico nos vamos a equivocar y nos veremos abocados al fracaso. Hay que seguir así, siendo consciente de nuestras debilidades, nuestros fallos y aprendiendo de ellos y nunca creernos los mejores por el hecho de tener estos títulos.

Sin tiempo para festejos, toca pensar en la Copa del Rey. El club vive en un mundo de muchísima intensidad.

Sí, pero hacemos lo de siempre: trabajar, trabajar y esperar al viernes cuando juguemos contra el Gran Canaria y creo con toda sinceridad que el gane de los dos equipos estará en la final, estoy convencido. El cuadro es favorable para los cuatro clubes de nuestro lado que comienza el viernes -Lenovo-Gran Canaria (17:30) y Joventut-Cazoo Baskonia (20:30)-; tenemos muchas posibilidades y pocas veces ocurre en la Copa porque siempre te tropiezas o con Real Madrid o Barça. Con ellos puede haber la sorpresa un día, pero al final más de 40 millones de presupuesto contra 8 millones se notan mucho.

Y es que cuando el equipo está bien, es posible pasar a la semifinal si ganamos.

Sí, y es posible también que ellos nos ganen a nosotros. Estamos muy igualados y puede ocurrir cualquier cosa. Ellos están muy bien y nosotros igual. Todo está igualado.

¿Cuáles serán las claves del encuentro del viernes?

Tengo claro que va a pasar por la defensa. Quién mejor defienda va a definir la eliminatoria.