El Lenovo Tenerife vuelve a tocar el cielo

No hay dos sin tres. El Lenovo Tenerife ha conquistado este domingo su tercera Copa Intercontinental -en menos de seis años- tras vencer con cierta holgura al Sao Paulo brasileño (68-89) en un partido que el conjunto lagunero dominó de principio a fin, si bien no fue hasta el tercer cuarto cuando pudo romper la contienda de forma definitiva (38-60). El acierto en el tiro exterior de inicio, y la paciencia para no salirse del guion de partido más tarde -pese a la lesión en la muñeca de Joan Sastre- permitieron a los aurinegros alzarse con el triunfo ante un Santiago Martín que acabó siendo una fiesta.

Sasu Salin y Bruno Fitipaldo (este además con seis asistencias para 18 de valoración, lo que le valió para ser designado MVP de la final) fueron los máximos anotadores del cuadro de Txus Vidorreta, que además tuvo a dos hombres más en dobles figuras: Aaron Doornekamp (13 tantos y nueve rebotes) y Gio Shermadini (12 puntos más). Como era previsible, el Sao Paulo propuso un envite a altas revoluciones, y también con poca presencia dentro de la zona, al menos en el 1x1. Y como ya ha ocurrido en episodios precedentes, el Lenovo Tenerife aceptó sin miramientos el reto de su adversario. Lo hizo corriendo cuando pudo, la mayoría de las veces tras buenas defensas (tres robos en el primer cuarto), y dando con situaciones liberadas de tiro desde el perímetro. Así anotaron Doornekamp y Sastre para el 3-8. Pero el cuadro paulista respondió con acierto desde más allá del 6,75, lo que le llevó a anotar tres de sus cuatro primeros triples (11-15). Hasta nueve canastas de tres puntos convirtieron ambos conjuntos en el acto inicial: 5/9 el Canarias y 4/6 el Sao Paulo. Con Huertas y Shermadini ya en el banco para resguardarlos de un posible desgaste tempranero, el Lenovo empezó a marcar diferencias gracias a una aportación más amplia, toda vez que primero el propio Gio y después Guerra lograron producir (ocho puntos entre ambos en 10 minutos) en las continuaciones y en segundas opciones. Llegó así a disponer el cuadro lagunero de una renta de ocho puntos antes del final del primer periodo (17-25). La ventaja canarista creció hasta los nueve tantos gracias a cinco puntos seguidos de Jaime Fernández (21-30), pero ahí el Sao Paulo encontró dos filones. Uno no muy ortodoxo, empelándose con cierta marrullería y provocación, incluso sin el balón en juego; y otro gracias a la calidad de Marquinhos, que saco de punto a un hiperrevolucionado Cook, que se metió muy pronto en dos faltas (25-31). Decidió Vidorreta recuperar la antigua versión de Doornekamp y Abromaitis al tres para tratar de frenar a la veterana estrella brasileña. Cerrada parcialmente esa grieta, el Canarias equilibró también su descenso en el tiro exterior (cuatro fallos seguidos y 2/8 en el cuarto) con una notable presencia en el rebote de ataque, con siete capturas en aro ajeno después de 15 minutos (25-35). A partir de ahí la producción de ambos fue pareja, pese a que por momentos Coelho superó a Huertas (en el 1x1 y sacándole una falta en ataque). Sin embargo, en el movimiento de fichas, y pese a mantener prácticamente intacta su diferencia, el Canarias fue el peor parado, toda vez que Joan Sastre, al provocar una falta en ataque del citado Coelho, apoyó mal su muñeca derecha, lo que le obligó a ser sustituido con evidentes síntomas de dolor y con el claro presagio de que su queja no era baladí. Pese a la marcha del balear y a que erró dos penetraciones consecutivas (Fitipaldo y Fernández), aguantó el tipo el Lenovo Tenerife. Incluso sin ningún grande en pista en los últimos instantes de un segundo cuarto al que se llegó con 35-43. Sin tanta fluidez como en los compases iniciales (solo dos asistencias en todo el periodo), el cuadro isleño lograba al menos mantener a su adversario a una distancia tan prudencial como peligrosa. Apostó Vidorreta de nuevo por un quinteto de pequeños para arrancar el tercer periodo, pero esta vez con los manejadores: Huertas, Fitipaldo y Salin. E incluso, minutos después, repetir la fórmula -sobre todo en defensa y con cambios de balonmano- de no tener un poste nato. Pese a un desajuste inicial (2+1 de Da Silva para el 38-43), el Canarias ganó en control (sendas asistencias de sus dos bases) y también en intensidad, como la mostrada de un robo tirándose al suelo de Salin a Da Silva que culminó el propio escolta finés con un triple desde la esquina para el 38-53 (24'). Con Salin tirando de paciencia e inteligencia para anotar, y con Shermadini siendo superior cerca del aro a Da Silva, la ventaja canarista superó la veintena (38-60, 276). Errada la apuesta por descolocar al Lenovo jugando sin cincos, Bruno Mortari recuperó en la dirección a Henrique Coelho. Como ya había hecho previamente con Huertas, el base sacudió por completo el partido gracias a su acierto exterior, verticalidad y capacidad para postear. Suyos fueron, en menos de tres minutos, 13 puntos casi consecutivos que dieron aire a los paulistas (53-64) ante un Canarias cada vez más espeso y sin referencia exterior: de nuevo 2/8 en triples en un tercer periodo que finalizó con 53-65. En la continuación de la partida de ajedrez a modo de rotaciones, hubo un pequeño intercambio de canastas (57-69) en medio del que Shermadini se puso en cuatro faltas. Sin ver peligrar su ventaja, pero tampoco sin ser capaz de romper definitivamente el duelo, el Canarias sí dio un golpe encima de la mesa con dos triples seguidos (Doornekamp y Fitipaldo) y una bandeja del propio base uruguayo para el 57-77 que ahora sí, y a falta de seis minutos, dejaba casi cerrada la contienda. El Lenovo no tuvo más que jugar sin locuras para que su renta se mantuviera intacta en unos minutos en los que también tuvieron protagonismo tanto Sergio Rodríguez como Moussa Diagne en medio de un Santiago Martín que celebró a lo grande, con la ola, y al grito de ¡Campeones, campeones!, un nuevo título de los suyos. El quinto en total, y el cuarto que han podido presenciar en directo en poco más de un lustro.