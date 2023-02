El Lenovo Tenerife firma, ante el Monastir, una paliza para la historia

La insultante superioridad con la que el Lenovo Tenerife se impuso el viernes al US Monastir no solo supuso la clasificación de los aurinegros para la final de la Copa Intercontinental de este domingo, sino que el 112-42 dejó para la historia un par de registros únicos. En especial a lo que a la diferencia de puntos se refiere.

Ganar un encuentro por 20 o 30 puntos no suele ser muy usual dentro del baloncesto moderno, en particular en la ACB, donde pese a que el Real Madrid y el Barça mantienen una clara hegemonía, las fuerzas con la clase media y hasta baja parecen cada vez más igualadas. Por eso, dentro de una competición de carácter internacional como la Copa Intercontinental, los 70 puntos de renta por los que solventó el Lenovo Tenerife su duelo de semifinales de este viernes (112-42), significan un registro que queda para la historia, tanto de forma particular con el club lagunero, como en lo que al torneo planetario de la FIBA se refiere.

El +70 frente al US Monastir no tiene parangón en la historia más reciente del Lenovo. Ni en competición nacional -ACB, Copa del Rey, LEB Oro , LEB Plata y Liga EBA- ni en sus participaciones internacionales, tanto en la Basketball Champions League como la propia Intercontinental. Tampoco en las apariciones de los aurinegros en la élite española durante la década de los 80 y principios de los 90.

Para dar con un registro relativamente parecido hay que remontarse al 30 de enero de 2019, cuando el Opava, ya eliminado en la fase de grupos de la Champions, visitó el Santiago Martín. En un partido sin nada en juego los checos cayeron por 59 puntos de diferencia (97-38).

Ya dentro del panorama nacional, el antecedente más similar se produjo en la campaña 11/12, la que supuso el ascenso a la ACB de los laguneros. En su segunda salida del curso los de Alejandro Martínez vencieron por 52 puntos de renta (47-99) a un Clínicas Rincón, filial del Unicaja, y donde militaban cuatro jugadores ahora en ACB: Alberto Díaz, Álex Abrines, Rubén Guerrero y Pepe Pozas. Ni en su andadura previa en LEB Plata ni en la EBA los canaristas lograron registros tan abultados.

En la élite el tope del CB Canarias está fijado en el +47 que firmó el conjunto aurinegro para cerrar la fase regular en la 17/18, cuando venció 62-109 al Real Betis. Fuenlabrada y Obradoiro han sido las otras dos víctimas a las que el equipo tinerfeño ha ganado por más de 40 puntos dentro de la Liga Endesa.

Este mismo curso el cuadro de Txus Vidorreta ya había solventado dos partidos por una renta superior a la treintena. Lo hizo primero en su visita al Bnei Herzliya por 38 puntos (57-95), y más tarde frente al Coviran Granada por 32 (98-66).

También puede presumir el Canarias, al menos de forma testimonial, de que nadie en las 31 ediciones previas de la Copa Intercontinental había ganado un partido con tanta facilidad. Con el +70 del viernes el cuadro isleño rompe el anterior tope, en poder hasta ahora del Obras Sanitarias argentino, que en la liguilla previa a la final de la edición de 1976 doblegó al ASFA senegalés por 97-42.

Ha habido otros tres encuentros con diferencias superiores a la media centena, entre ellos uno del Real Madrid, que venció al Hit Tresor (República Centroafricana) por 54 tantos (58-112). Este domingo el Canarias quiere que esa paliza de semifinales al Monastir no sea solo testimonial por su amplia diferencia, sino que quede registrada como su penúltimo paso en la conquista del tercer título planetario de la FIBA.