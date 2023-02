«El equipo ha llegado fresco»

El técnico del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, aseguró al término del encuentro de semifinales de la Intercontinental ante el US Monastir que su equipo «ha llegado al torneo fresco y con la mentalidad que requiere luchar por un título», una afirmación que argumentó en base al buen partido que desarrolló su grupo.

No dudó en poner en valor el hecho de que «hemos tenido un acierto extraordinario», recordando que es «la cifra más alta que hemos anotado nunca desde que estoy en el CB Canarias y la segunda más alta de toda mi carrera deportiva».

«Hemos movido muy bien la pelota, hemos estado bien en los porcentajes de dos e increíbles en el porcentaje de tres puntos», una situación que explica el abultado resultado que el conjunto aurinegro consiguió ayer contra los tunecinos (112-42), lo que indica el buen estado de forma con el que llegan a la competición, recalcó.

Sobre el propio encuentro hizo hincapié en que su equipo ha «trabajado muy bien desde el principio y focalizando también a sus principales jugadores», añadiendo que «nos hemos encontrado la sorpresa de que un jugador que me había impresionado mucho en la final del año pasado, y no miento, Firas Lahiani, hizo un trabajo extraordinario y hoy [por ayer] ha jugado muy poco».

Es por ello por lo que la atención defensiva de sus hombres estaba enfocada en «Michael Roll, Jerome Randle y Radohuane Slimane, que es un poco el hombre veterano y que marca un poco el equipo. Entonces, hemos defendido bien a esos jugadores y el resto sabíamos que iban a estar un poquito más limitados».

Vidorreta no escondió que el grupo está más cerca de lograr el tercer título de una Copa Intercontinental, pero advirtió que «hay que lograr el pase definitivo. Lo bueno es que cada vez que jugamos una Final–Four jugamos finales y al menos tenemos el 50% de posibilidades de conseguirlo y las solemos jugar muy bien, también».

Es por ello por lo que «somos optimistas, pero jugamos contra un rival que tampoco conocemos mucho aunque sí tenemos la ventaja de que Bruno (Fitipaldo) y Marce (Huertas) sí conocen bien a sus jugadores brasileños, que también son veteranos».

El Sao Paulo, el rival del Lenovo en la finalísima de mañana, al contrario que el US Monastir, «lleva una competición normal en una liga exigente y con una plantilla experimentada, con muchos jugadores norteamericanos y que, además, llevan juntos jugando muchas temporadas», por lo que «va a ser un partido completamente diferente».

«Lo que sí tenemos es la confianza de que vamos a afrontar el encuentro con la misma intensidad y energía que hemos mostrado hoy [por ayer]», aseguró.

Por último, no dejó pasar la oportunidad al ser preguntado por el golpe sufrido por Joan Sastre en un lance del partido, sobre el que explicó que «ha tenido un golpe y no ha ido a menos y entonces hemos preferido darle descanso en el segundo tiempo. Vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas. En principio el doctor me ha dicho que no parece grave», concluyó.