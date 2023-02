Vidorreta, listo para «un partido de 40 minutos»

Ya lo había advertido tras el partido ante el Bilbao, y ayer, en la comparecencia previa oficial de técnicos y capitanes, Txus Vidorreta insistió en la necesidad de ahuyentar cualquier atisbo de relajación por no poseer su rival, el US Monastir, un nombre muy reconocible en el concierto baloncestístico europeo. «Es un muy buen equipo», dijo el técnico del Lenovo Tenerife.

Un rival ordenado.

Tras haber escudriñado en las últimas horas algo más de su adversario de hoy en semifinales, Vidorreta cree que cuadro tunecino posee «jugadores con calidad, hace un muy buen baloncesto y tiene un estilo de juego europeo, gracias a su entrenador, similar al que hacemos nosotros». «Juegan con orden y con una buena defensa», añadió.

Partido de 40 minutos.

Al margen del desconocimiento que pudieran tener en el Canarias de su contrincante, Vidorreta sabe que deben estar preparados para un partido «de 40 minutos». «Necesitamos empezar bien pero sabemos que es un rival que en la final de la BAL [Champions Africana] hizo un gran trabajo para remontar una notable diferencia contra el Petrol Luanda de Angola, y acabaron ganando por más de 10 puntos», recordó el bilbaíno en relación a una situación –la de comienzos trabados– que sufrieron los laguneros en la anterior cita planetaria de 2020.

Honor y emoción.

Linos Gavriel, homólogo de Vidorreta en el banquillo del US Monastir, reiteró «el honor y la emoción» que para él y para su equipo significa estar presente en la cita de Tenerife, así como el privilegio de medirse «a un gran equipo como el Lenovo». El chipriota aseguró que el cuadro tunecino intentará «estar concentrado» de principio a fin «para jugar al más alto nivel posible».

Elogios a Marce.

Gavriel agradeció los elogios de Vidorreta y también alabó a Huertas. «En un partido del Lenovo en Grecia contra el Peristeri [enero de 2020], recuerdo que en un instante Marcelinho hizo un esprint de un lado a otro de la cancha para salvar un balón. Ese vídeo se lo he puesto a mis jugadores para que vean a quién nos enfrentamos», reveló el preparador del Monastir.

Sin menosprecios.

El propio Huertas también se expresó en un discurso muy similar al de su entrenador, evitando cualquier tipo de menosprecio para con el Monastir. «No tenemos demasiada información de ellos y sabemos que puede pasar cualquier cosa, sobre todo cuando se juega contra equipos que no conoces mucho, de diferentes ligas y con distinto estilo», resaltó el paulista.

El ejemplo de hace tres años.

Para Huertas será clave «controlar los nervios y la ansiedad y no entrar en pánico si las cosas no salen de entrada, sabiendo que es un partido en el que el que pierda está eliminado». En esta receta será clave «seguir el plan de juego y no dejar que un mal inicio condicione». «Saber que si durante los 40 minutos juegas como has entrenado siempre vas a tener una oportunidad de llegar al final para luchar por la victoria», argumentó el base. Marce también puso como ejemplo lo que «ocurrió hace tres años, contra los Vipers». «Fue una semifinal durísima y espero que contra el Monastir mostremos la misma mentalidad y ganemos», añadió.

Estar preparados.

Sin los datos suficientes, Huertas se ampara en el trabajo de manera particular para evitar un susto. «A veces hay que olvidar un poco la táctica y fijarnos más en las virtudes individuales, aunque no hayamos podido ver mucho de su manera de jugar con los nuevos, conocemos a varios jugadores que han estado en la liga, como Roll y Randle, con características muy anotadoras; así como a varios tunecinos», expresó. «Hay que saber frenarlos, sobre todo la defensa de uno contra uno, y a nivel ofensivo estar listos para cualquier tipo de plan que puedan haber preparado; algo a lo que estamos acostumbrados», dijo igualmente el director de juego brasileño.

Al 50 por ciento.

También capitán, pero del US Monastir, e incluso con más edad que Marcelinho (42 años), Radhouane Slimane dejó claro que el club tunecino no quiere ser convidado de piedra. «Estar aquí es una gran oportunidad para nosotros. Nos enfrentamos a uno de los equipos más fuertes en Europa estos últimos años; con grandes jugadores, como Huertas, de los mejores bases que ha jugado nunca en Europa», dijo a modo de elogio. Pero tras las alabanzas el pívot puso encima de la mesa su ambiciosa apuesta. «Estamos preparados y los hemos estudiado muy bien, pero ellos no han podido hacerlo con nosotros. Todavía no hemos jugado ningún partido con ninguno de los nuevos y buscaremos el efecto sorpresa. No tenemos miedo y trataremos de demostrar que el campeón de África tiene talento. Creo que estamos 50-50», apuntó el veterano interior.