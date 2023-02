El enésimo viaje de Randle

En su complicada misión de saber atajar a un rival casi desconocido, el Lenovo tendrá que tener hoy mucho cuidado con Jerome Randle. El veterano base de 35 años es uno de los fichajes del Monastir y está llamado a asumir una gran cuota de protagonismo ofensivo. El de esta noche será su estreno en el conjunto que prepara Linos Gavriel, a cuyas órdenes se ha estado ejercitando estas dos últimas semanas. Nuevos compañeros y nuevo emplazamiento que, en la mayoría de los casos, deberían suponer un consiguiente periodo de adaptación. Pero no para este excelente manejador de balón nacido en Chicago.

En abril Randle fichó por el Metropolitans 92 francés. «Another passport stamp» [otro sello en el pasaporte] escribió entonces en sus redes sociales. Era el de su décimo país como profesional. Ahora, con su llegada a suelo africano, esta relación se eleva a 11. Así, en las 13 temporadas que acumula como profesional, Jerome ha jugado en equipos de su propio país (G-League), y también en otros de Turquía, Israel, Ucrania (tiene pasaporte de ese país, lo que le permitió disputar con su selección el Eurobasket 2015), Australia, Lituania, Bélgica, Alemania, Francia y España. En la ACB su primera parada fue el Fuenlabrada, pero tras su primer encuentro se rompió el cruzado. Al año siguiente, mediada la 20/21, fue el Real Betis el que requirió sus servicios. Allí jugó 22 encuentros con una media de nueve puntos y 2,2 asistencias. Tras un par de escalas más, con el Monastir ya son 23 los conjuntos de cuatro continentes diferentes en los que ha militado.

Tras jugar en mayo su último encuentro oficial –en verano participó en varias ligas estadounidenses– ahora Jerome vuelve a hacer la maleta. Quizá una de las últimas veces que empaqueta sus pertenencias. «Salute to the last ride» [Saludo al último viaje] escribió ayer en su cuenta de Instagram tras la sesión de fotos previa a la Intercontinental. «Ahora estoy en España para jugar mañana un gran partido», apuntó. El Lenovo no debe quitarle el ojo de encima.