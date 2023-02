El Lenovo Tenerife, a hacer imperar la lógica

La lógica debe imperar a cualquier otro factor. El Lenovo Tenerife afronta este viernes (21:00 horas, Santiago Martín) su semifinal de la Copa Intercontinental 2023 frente al US Monastir, y lo hace el conjunto de Txus Vidorreta como claro favorito. No solo por su condición de anfitrión, sino porque sobre el papel, y libra por libra, su plantilla parece infinitamente superior a la del actual campeón de la Champions africana.

Es en esa posible relajación por creerse ganador de por sí donde más problemas se le podrían generar al cuadro lagunero. La sensación de pensarse superior, tanto por la calidad de su plantel, y por jugar al calor de su público es, hasta cierto punto, entendible. Sin embargo, desde el seno canarista se viene insistiendo estos últimos días en el hecho de que el respeto hacia el cuadro tunecino “es máximo”.

Lo positivo para el equipo lagunero es que la opción de no creerse mejor va, casi obligatoriamente, más allá de las palabras. Quizá no tanto por el escaso tiempo de descanso que han tenido los aurinegros para preparar este encuentro, que será su séptimo duelo en 21 días. Pese a esta sobrecarga en el calendario Vidorreta ha tratado de dosificar lo máximo posible a todos sus jugadores, hasta el punto de que incluso Marce Huertas y Gio Shermadini descansaron en la visita del domingo al Real Madrid para que afrontaran con el tanque lleno los tres encuentros de esta semana.

El gran recelo de los canaristas llega, básicamente, por el desconocimiento que existe de su rival de este viernes. En condiciones normales realizar un seguimiento minucioso del US Monastir hubiera sido ya un ejercicio que nada tiene que ver con el clásico scouting elaborado por el staff técnico canarista para sus encuentros de ACB y BCL. Que la liga tunecina apenas ofrezca partidos en abierto y que no haya una web con estadísticas fiables y actualizadas lo complica todo.

Pero es que además el cuadro preparado por Linos Gavriel llega a esta Copa Intercontinental con varios fichajes llamados a jugar un papel principal. A expensas de alguna sorpresa final, el conjunto mediterráneo cuenta con las novedades de Jerome Randle y Michael Roll, ambos con pasado en ACB; y de Firas Lihiani, internacional con Túnez desde hace años. Pero ninguno ha debutado todavía.

Al Canarias no le quedará más remedio, por tanto, que tratar de minimizar la producción de su contrincante en base a un estudio individual de su roster. Y es que el US Monastir no disputa partido alguno desde el 19 de enero, por lo que ha tenido tres semanas para tratar de preparar alguna emboscada con la que descolocar a los de Txus Vidorreta. Aún así, que algunos de sus refuerzos hayan llegado en los últimos días -Roll, por ejemplo, aterrizó en Monastir este lunes, si bien conoce a varios de sus compañeros de la selección nacional- podría ser un aspecto que juegue en favor del Lenovo Tenerife.

Esa capacidad de conjunción y sorpresa que pueda poner sobre el parqué el conjunto africano hará que la exigencia para el cuadro aurinegro sea máxima a lo largo de los 40 minutos en pos de su primer objetivo, o que, por el contrario, la semifinal se convierta en un mero trámite en el camino canarista hacia la conquista de su tercera Copa Intercontinental.