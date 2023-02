El mundo en color aurinegro

“Historia viva, once años mágicos”. Así se titula la exposición monográfica sobre el CB Canarias inaugurada este lunes en la sala expositiva de la Casa de los Capitanes, sede administrativa del Ayuntamiento de La Laguna, en donde se hace un fiel repaso de los once años en los que el conjunto aurinegro ha tenido más presencia mediática por sus logros conseguidos, así como los hitos logrados a modo de participación en los eventos más destacados de la competición nacional e internacional, principalmente. Desde recordados ascensos, pasando por su entrada en playoff por el título o las participaciones en la Copa del Rey en todas sus denominaciones, la última, Lenovo Tenerife.

En este caso, la Fundación CB Canarias hace un guiño “mágico” a los 84 años de historia del representativo del baloncesto en la Isla, una cita ineludible para el buen aficionado canarista en la que se meterá de lleno en un mundo en clave aurinegra, sus comienzos, su buenos y malos momentos, su virtuosa explosión, jugadores para el recuerdo y sus actuales ambiciones, entre otras muchas cuestiones más como la exposición de los trofeos que lo han hecho grande y con la vista puesta en el que puede conseguir en tan solo unos días.

Se trata de la oportunidad de conseguir su tercer título de la Copa Intercontinental (2017 y 2020) siendo ganador de la Basketball Champions League-Europa (BCL), siempre y cuando el Lenovo Tenerife logre imponerse, primero, en la semifinal contra el US Monastir tunecino, campeón de la BCL África; y con posterioridad, y si todo sale bien, al ganador del cruce entre el Sao Paulo brasileño, campeón de la BCL Américas, y el Río Grande Valley Vipers, franquicia filial de los Houston Rockets y último ganador de la NBA G-League.

Todo eso será este fin de semana, del 10 al 12, en el pabellón Santiago Martín, pero la exposición “Historia viva, once años mágicos” se presenta como la antesala del evento, un espacio que se podrá visitar hasta el 4 de marzo, en horario de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00, de lunes a viernes; y de 10:00 a 14:00 horas, los sábado.

Pero no solo se trata de una simple exposición. Todas las cosas con el Canarias, siempre son algo más y como no podía ser de otra forma, en la plaza del Hermano Ramón, anexa a la Casa de los Capitanes, se ha montado un Fun Zone espectacular, un mundo de diversión para todas las edades en la que se podrán compatibilizar con la visita expositiva. Allí se ubican módulos y estantes de juegos para niños y mayores, iniciativas deportivas vinculadas con el medio ambiente; canastas y balones gigantescos; tiro electrónico, juegos manuales y muchas otras cosas más que no dejarán indiferentes a los visitantes, ya sean niños o mayores. Todo vinculado con el baloncesto, al club, sus jugadores y su dilatada historia.

En la inauguración estuvieron presentes el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, acompañado por su concejal de Deportes, Idaira Afonso, por parte de la administración; y el presidente de la Fundación CB Canarias, Santiago Cacho, la organizadora; y el titular del club, Félix Hernández, entre otros históricos del baloncesto canarista, como el exentrenador José Carlos Hernández Rizo.

Entre todos pusieron en valor “el significado y la trayectoria de un club único en las Islas que ha conseguido no ya solo alcanzar la élite, sino mantenerse en ella”, afirmó el propio Luis Yeray, feliz de que la exposición se celebre en centro neurálgico de La Laguna, el propio Consistorio. Y este punto mostró su convencimiento de que “su palmarés -el del Canarias- se ampliará y siempre estaremos apoyándoles para ello”, dijo.

Por su parte, Idaira Afonso recordó que “esta exposición es la antesala de un nuevo momento histórico”, por lo que “vamos a ponernos manos a la obra para preparar un dispositivo para la celebración del título”, añadió muy optimista despertando las risas de la concurrida sala de prensa anexa a la de la exposición.

Félix Hernández explicó que “somos el equipo de la Isla, somos un grupo canario y un conjunto español que ahora jugamos un campeonato internacional, pero vivimos y somos de La Laguna”, dando las gracias al Ayuntamiento “por acogernos en nuestra casa para brindar esta exposición que para nosotros es muy importante, no solo por los 84 años de historia, sino también por los últimos 11, que han sido los más mediáticos por los resultados que hemos obtenido”.

Por último, el organizador de la muestra, el presidente de la Fundación CB Canarias, Santiago Cacho, señaló que “hablar del Canarias es hacerlo del sentimiento lagunero, de la Isla de Tenerife, nuestra comunidad y del deporte por excelencia del baloncesto y hacerlo de un representativo que hace que estemos más orgullosos”, apuntó.