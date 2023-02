Reconoció Txus Vidorreta tras el encuentro que su equipo pagó una deficiente puesta en escena. «Nuestra entrada no fue buena, mientras que el Real Madrid empezó con mucho ritmo anotador», admitió, para situar el momento del 15-6, coincidiendo con la entrada de un segundo quinteto al completo, como punto de inflexión. «Desde ahí empezamos a mejorar, sin entrar en el partido como nos hubiera gustado, pero sí mejoramos; sobre todo en el tono defensivo, llevando al Madrid a anotar cada vez menos en cada cuarto», resaltó. «Pero sí es verdad que en el momento clave no encontramos ese triple, o esas dos bandejas de Jaime a derechas que habitualmente mete... Y aunque nos hemos puesto a seis, cuando más falta hacía enlazar dos acciones positivas, no lo logramos, algo que ellos sí lo han hecho», se lamentó el vasco, que tampoco ocultó el «gran daño» que le hizo a los suyos «la conexión entre Chacho y Poirier».

Relacionadas El Lenovo Tenerife da la cara pese a su limitada rotación