"El Lenovo tiene todo lo que necesita un gran equipo"

¿Cómo se puede valorar el regreso de Tim Abromaitis al CB Canarias?

Bien, por ahora bien. Creo que he encajado perfectamente en el equipo, en los sistemas de Txus, con mis compañeros, con el club, con toda la gente de aquí... Estoy supercontento.

Se marchó en 2019 e incluso pudo regresar ante a la Isla. Por lo menos el club lo intentó...

Sí, hubo posibilidades, pero las cosas se dieron de esta manera. No suelo mirar atrás demasiado. Ahora estoy contento por mi vuelta y solo miro el futuro.

Quizá la sensación esté condicionada por quedarnos con la referencia de lo que usted producía aquí antes de marcharse, ¿pero es posible que se pueda pedir algo más, en números, de Tim Abromaitis?

Sí, puede ser lógica esa petición. Por mí diría que puedo jugar mejor, y que no he llegado a realizar todavía mi mejor baloncesto; no he mostrado todas mis capacidades. Pero a la vez estamos ganando y jugando muy bien como equipo, y ganando muchos partidos; eso es lo realmente importante. Estoy contento con mi rol y mi juego. Espero mejorar, pero mejorar con el objetivo de ganar más partidos.

El otro día fue titular junto a Aaron Doornekamp, una pareja muy habitual en la anterior etapa de los dos en el club, pero inédita este año. ¿Le trajo recuerdos? ¿Es una opción fiable para lo que resta de curso, independientemente de si está Cook o no?

Sí. Aaron y yo podemos jugar juntos en momentos como los de este último partido, encuentros en los que nos enfrentamos contra rivales que rebotean mucho y que son muy físicos. Creo que jugando juntos podemos ayudar, tanto haciéndolo Aaron de tres, como haciendo yo de cinco y él de cuatro. Pero lo más normal es que los dos juguemos en el cuatro y compartamos ese rol. Pero somos flexibles y lo que necesite el equipo es lo que haremos.

Entiendo entonces que seguirá estando más cómodo en el cuatro...

Sí, el cuatro. Cuando estuve en Rusia, en el Zenit, jugué más de tres, pero mi posición es el cuatro.

¿Aunque ello implique, en ocasiones, tener solo 12 o 15 minutos por partido?

Da igual. Lo importante, como he dicho, es jugar como equipo y jugar buen baloncesto, y en los minutos que esté en la cancha, luchar como venimos haciendo.

El domingo se cumplen cuatro meses desde que arrancó la temporada para el Lenovo Tenerife. ¿Qué balance puede hacer de ella?

Casi todo es positivo. Hemos luchado siempre, y aunque hayamos perdido algunos partidos es normal que tengamos días malos, como ocurrió en Badalona, donde no tiramos bien. Es lógico que pasen cosas así, pero más allá de esos momentos puntuales podemos hacer un balance muy positivo, y además estamos muy contentos del trabajo que realizamos a diario. Creo que estamos en una buena línea.

¿Que le ha podido faltar al equipo para que todo fuera perfecto?

No sé lo que podríamos mejorar. Evidentemente somos una plantilla mayor, seguramente la de la edad media más grande de toda la liga, y por eso no podemos ser el equipo más atlético del mundo. Quizá sea una limitación, pero a la vez es algo que no podemos cambiar, por lo que no se trata de un aspecto a mejorar. Creo que debemos seguir haciendo las cosas como hasta ahora.

Son, como usted dice, el equipo de más edad, ¿pero también el más inteligente?

Sin detenerme mucho a pensarlo, digo que sí. Todos los jugadores creo que somos inteligentes. Estando a las órdenes de Txus tienes que serlo por todos sus sistemas, tanto en ataque como en defensa. Pero no solo se trata de inteligencia. También tenemos una buena química, y eso es algo en lo que ayuda la experiencia que traemos de otros equipos en los que quizá no hayan funcionado las cosas. Por eso sabemos que un grupo bien hecho funciona.

Pero con Marce, Aaron o Gio en el equipo, usted con 33 años, no puede considerarse un viejo dentro de la plantilla...

[Risas] El otro día, en el vestuario, Gio dijo algo así como que yo era un jugador joven. Por supuesto que le di la razón. Tenemos grandes líderes y experiencia en el vestuario. Tenemos todo lo que necesita un gran equipo.

El Lenovo Tenerife tiene ahora mismo cuatro frentes abiertos: Liga Endesa, BCL; Copa Intercontinental y Copa del Rey. ¿No son muchos para el equipo o se pueden afrontar todos con garantías?

Con garantías nunca se pueden afirmar estas cosas. Pero creo que tenemos posibilidades en las cuatro competiciones que estamos disputando. Me gusta cómo es el calendario de la Champions League, en el que casi siempre tenemos una semana de descanso entre partido y partido, algo que nos ayuda a recuperarnos y no viajar tanto. Creo que eso juega un papel importante en que todos estemos en un buen estado físico, salvo Elgin, que va a estar con nosotros en nada. Hemos competido en todos los partidos contra cualquier tipo de equipo, por lo que creo que tenemos la posibilidad de hacer cosas grande en cada una de esas competiciones.

¿Y si tuviera que elegir un objetivo concreto dentro de esas cuatro posibilidades?

Quizá el primero sería llegar lo más lejos posible en la Champions. Es una competición en la que el equipo ha tenido mucho éxito y en la que es el actual campeón. Creo que es donde tenemos más posibilidades de ganar. Pero tampoco tenemos la sensación de que estamos obligados a ganar la Champions, ni tampoco la de llegar a la final de algunas de las competiciones en España. Nos lo tomamos día a día, y partido a partido; y eso nos está sirviendo para obtener buenos resultados.