Llegó el día más esperado. Este martes el Lenovo Tenerife, actual campeón de la Basketball Champions League (BCL), pone a la venta de los abonos para poder asistir a la Copa Intercontinental que celebra en el pabellón Santiago Martín, del 10 al 12 de febrero. En este caso, el Canarias, lógicamente, actúa como anfitrión toda vez que la FIBA confirmó hace unas semanas que Tenerife volvería a ser nuevamente el lugar elegido para acoger la celebración de tan importante evento de índole mundial. Méritos para ello ha sumado desde que se creó la BCL, una historia a través de la cual ha podido organizar dos eventos de este nivel, los de los años 2017 y 2020. Y en los dos terminó como brillante campeón al ganar al Guaros de Lara venezolano por 76-71, y el VP Bologna italiano por 80-72, respectivamente.

Ahora se abre otra oportunidad para los canaristas de sumar su tercer título, el que sería un tres de tres en casa si lo logra, con lo que nuevamente la afición será un aliciente importante de cara a conseguir ese nuevo trofeo. Como primer paso el club de Aguere pone a la venta desde este martes los bonos para esta Final-Four, en la que el club establece un plazo preferencial de adquisición a sus abonados, que tendrán hasta el próximo lunes, día 23, para retirarlos. Así dentro de una semana, al día siguiente, los aficionados que todavía no están abonados al club podrán adquirirlos a “unos precios realmente competitivos”, aseguró la semana pasada el presidente del Canarias, Félix Hernández.

Desde el propio club se señala que los abonados podrán adquirir su pase en los sectores reservados por la FIBA para la afición aurinegra, teniendo en cuenta de que no coincidirán previsiblemente, con sus asientos habituales disfrutados en el resto de competiciones. En este caso, esta distribución va acorde con las exigencias de la propia Federación, de la que depende la cita intercontinental, que distribuirá el Santiago Martín bajo su criterio con las plazas disponibles para los seguidores de los equipos participantes.

Es de resaltar que cada pase es válido para poder presenciar los cuatro encuentros de la Copa, los de las semifinales, los del tercer y cuarto puestos y la finalísima que se celebra el día 12, domingo, a partir de las 19:00 horas. Precisamente, el viernes, la primera de las semifinales enfrentará al Río Grande Valley norteamericano y el Sao Paulo brasileño (18:00); mientras que en la otra la jugarán el US Monastir tunecino y el Lenovo Tenerife (21:00), según determinó el sorteo celebrado el pasado viernes en la sede del Cabildo de Tenerife ante la presencia del presidente del Canarias, Félix Hernández; y responsables de la Federación Española de Baloncesto (FEB), de la Liga ACB y de la propia BCL; además relevantes dirigentes de la política insular y canaria.

Acerca de los precios estipulados, “que son más baratos que en la edición de 2020”, según ha recordado Félix Hernández, varían en función de las zonas y las edades de los que espectadores que vayan asistir y de esta forma, los asientos de la Grada Alta tendrán un coste de 15 euros para jóvenes (4 a 17 años) y 30 para adultos. Asimismo los asientos de la Grada Media Fondo y Grada Baja Fondo costarán 20 euros para jóvenes y 40 para los adultos, mientras que el precio para la Grada Media Lateral será de 25 euros para jóvenes y 50 para adultos. Por último, la Grada Baja Lateral será de 50 euros para jóvenes y 70 para adultos, según anunció ayer la entidad canarista.

En este caso, los abonos se puede adquirir desde hoy, a partir de las 10:00 horas, a través de la web www.cbcanarias.net, en su pestaña Entradas, para lo cual será necesario introducir el DNI del titular del abono. También está abierta la posibilidad de adquirirlos directamente en la sede del Canarias del pabellón Santiago Martín, en el horario habitual de atención al público (de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas; y miércoles, de 17:00 a 20:00 horas).

En cuanto a la venta al público en general, el club aurinegro destaca que cuando se acabe el plazo preferencial para los abonados canaristas, desde el próximo martes se abrirá la venta tanto de manera on-line como de forma presencial.

No obstante, recuerda que la organización podría liberar nuevos asientos para la venta de abonos si los clubes participantes no cubren su de demanda inicial, destacando que si la venta de los pases para la Copa Intercontinental no completa el aforo disponible, llegado el momento, la organización podría poner a la venta, también, entradas por día.