Contento por la victoria, no escondió Txus Vidorreta su disconformidad con la irregularidad mostrada por los suyos en el Príncipe Felipe, aunque finalmente el resultado, a su entender, premió la superioridad global del Lenovo Tenerife. «La prórroga creo que hace justicia a los méritos de los dos equipos. Nosotros habíamos sido mejores durante 25 minutos pero eso no vale para ganar, hay que jugar con solidez 40 y más fuera de casa. Y ellos han sido mejores los últimos 15», explicó el técnico bilbaíno, que destacó la labor de Shermadini. «Apareció Gio y fuimos un poco mejores que ellos. Le estaba costando mucho en ataque y en defensa hasta ese momento», dijo del georgiano.

«Creo que hemos sido sólidos en algunos momentos de la primera parte pero no hemos mantenido esa solidez de manera continua. El inicio del tercer cuarto lo hemos trabajado muy bien pero ahí ellos han cambiado el ritmo, han arriesgado, han cambiado defensas y han ido por el partido. Se ha visto que no estábamos al mismo nivel que ellos en esos momentos y han remontado con relativa facilidad», se quejaba Vidorreta, que quita valor a mantener la cuarta plaza. «Tenemos que ganar el próximo partido porque Unicaja ha ganado. Pero ser cabeza de serie [de cara a la Copa del Rey] es algo que no me preocupa. Lo que me preocupa es competir los 40 minutos y hoy lo hemos hecho 30», añadió.

Lo que sí inquieta realmente al preparador canarista es el estado físico de su plantilla, ya que a la baja de Cook, se unieron los problemas de Huertas. «Esta victoria nos sirve para ir cogiendo más confianza y fortalecer al grupo tras la lesión el mismo jueves de Cook y Marcelinho. Para nosotros, con la ausencia de Cook, un jugador muy importante para nuestro equilibrio, y el esguince que hemos mantenido oculto de Marcelinho, que ha sido un milagro que haya jugado, la verdad que es una victoria muy importante», explicó en sala de prensa el responsable del banquillo canarista.

«A estas alturas de la temporada nadie regala nada, la liga está muy igualada. En la parte de arriba quizás nosotros somos el visitante inesperado, y también igualada en la parte de abajo, donde hay equipos no se esperaban estar ahí. Creo que Zaragoza llegará sin la ansiedad con la que llegó la temporada pasada», añadió Vidorreta a modo de análisis de la competición tras 16 partidos jugados.