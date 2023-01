"No sé si alguien lo pasa peor que otro, pero sí que el baloncesto está sufriendo"

¿Por qué elige de nuevo la FIBA a Tenerife?

Bueno, teniendo en cuenta que tratamos de rotar la elección de las sedes para la Copa Intercontinental, era lógico que volviéramos a Europa. El año pasado estuvimos en El Cairo, en África; y antes en Buenos Aires, Argentina. Por eso, ahora tocaba regresar a Europa, y lo natural era hacerlo a la cancha del campeón de la BCL. Además, Tenerife es un destino en el que siempre nos sentimos cómodos y donde sabemos que podemos organizar un gran evento.

Cuando el Lenovo Tenerife ganó la Final Four de Bilbao el pasado mes de mayo se comentó que la sede de la Intercontinental de 2023 podría ser Singapur y que participarían en ella ocho equipos. ¿Qué ocurrió?

Esto es algo que todavía estamos examinando para futuras ediciones. Pero ahora, en función de los que han sido los campeones de 2022, era necesario mantener una edición más con el formato así. Según quiénes sean los campeones de 2023, veremos cuál sería el mejor enfoque para algunas de estas ideas de las que ya hemos hablado y que podrían materializarse.

Uno de los peros de la Intercontinental de Tenerife en 2020 fue que el Santiago Martín no se llenó. ¿Es un objetivo prioritario para esta edición?

Sí. Esto es algo con lo que siempre trabajamos muy de cerca con el anfitrión. El tratar de dar con las modalidades y precios correctos de las entradas, así como tener la mejor comunicación posible. Como ya ha explicado el presidente Félix [Hernández], esta vez los precios son muy atractivos y esperamos que haya un lleno. Además, la Intercontinental es justo el fin de semana anterior a la Copa del Rey, y entendemos que muchos aficionados del Lenovo también querrán viajar a ella, lo que supondrá un gran gasto. Esperamos que entiendan que estamos ante una oportunidad casi única.

Es esta la tercera Intercontinental que se juega en Tenerife, y el Lenovo ya ha ganado dos BCL y ha sido subcapeón en otra... ¿Se puede decir que el CB Canarias es uno de los clubes preferidos de la BCL y FIBA?

No sé si el Lenovo Tenerife es nuestro club preferido, o nosotros somos la competición preferida del club [risas]. Esta es una colaboración que dura ya siete años, en la que ambos hemos crecido mucho, y en la que existe un gran respeto mutuo. Está claro que es el equipo más laureado de la historia de la competición, pero además uno de los cinco equipos que ha jugado las siete ediciones, y además el club que más partidos ha jugado y que más partidos ha ganado.

¿Dónde se va a jugar la Final Four de la BCL 22/23?

Ahora mismo estamos finalizando las decisiones al respecto para conocer la sede de un evento que se jugará a principios de mayo, como siempre. Esperamos que en las próximas semanas estemos en disposición de anunciar el destino. No es algo sencillo, porque también se barajan escenarios neutrales, pero somos optimistas en que se conocerá pronto.

¿Es clave para la BCL que la Final Four sea en la pista de alguno de los participantes?

En principio no. Las primeras ediciones siempre se celebraron en la pista de uno de los clasificados, pero el año pasado tomamos la decisión muy pronto de elegir Bilbao [7 de febrero] sin saber qué equipos se clasificarían. Este año también estamos tratando de encontrar una sede neutral ideal, pero no es fácil, para ser muy honesto. La crisis financiera en Europa durante los últimos meses ha creado mucha preocupación en las instituciones y en los patrocinadores. No es fácil encontrar un apoyo como ha sucedido aquí con la Intercontinental, pero repito, esperamos que en las próximas semanas tengamos más novedades.

Se ha rumoreado que Estambul es una de las ciudades mejor posicionadas...

Estamos viendo muchas opciones diferentes. No diría que existe ni una ventaja ni una desventaja específica. Sabemos que Estambul es un lugar que ama el baloncesto, y tenemos claro que en algún momento, en un futuro, organizaremos algo allí.

Con siete años de existencia, la BCL es todavía un torneo joven. ¿Qué debe mejorar todavía la BCL?

En este tiempo han pasado muchas cosas y hemos crecido mucho. Creo que ahora la BCL se ha consolidado como una competición de clubes de primer nivel en Europa. Queremos seguir creciendo y ofreciendo a nuestros clubes las mejores infraestructuras, instalaciones y servicios para generar el entorno más competitivo... Siempre estamos buscando formas de superarnos y de dar con el formato ideal para avanzar. Pero también somos conscientes de que el crecimiento de la BCL está ligado al crecimiento del baloncesto de clubes en Europa. La BCL no opera sola, sino en un ecosistema, por lo que deseamos que ese ecosistema mejore y ayude no solo a la BCL, y no únicamente a otras competiciones europeas de clubes, sino a todo el baloncesto en Europa.

Seguramente también los clubes, pero especialmente los aficionados se quejan muchas veces del bajo nivel de los árbitros en la BCL. ¿Es algo que le preocupe especialmente a Patrick Comninos?

El árbitraje siempre está de moda en todas las competiciones del mundo. Hacemos todo lo posible para ser abiertos y transparentes. De hecho, tenemos una sección en nuestra web denominada Tough Call, destinada exactamente a demostrar que existe esa apertura y transparencia. Siempre trabajamos con los árbitros, tratando de mejorar su nivel y el de la competición. No hay juegos fáciles, pero ni para los árbitros, ni para los jugadores, ni para los entrenadores. Trabajamos todos juntos en la dirección común de mejorar todos los niveles.

Entre las competiciones de clubes en Europa parece indiscutible la superioridad de la Euroliga, pero ¿se puede afirmar que la Eurocup y la BCL están en un nivel similar?

No soy objetivo, así que es difícil para mí hacer comparaciones. Tenemos un montón de datos que se podrían utilizar para demostrar el nivel de la competición. Pero lo importante no es compararnos, sino continuar trabajando en busca del nivel más alto. Para nosotros la mayor satisfacción es que clubes tops y exitosos esperan por jugar en la BCL y también por continuar en ella. Eso es lo verdaderamente relevante.

¿Cuántos años más pueden convivir en el continente tres competiciones de clubes?

Creo que todo el mundo está reconociendo que hay demasiadas competiciones. Nosotros, como BCL y como FIBA, siempre sentimos como bienvenida cualquier conversación sobre el futuro de las competiciones de clubes y todo lo que las rodea. No se trata solo de la BCL, sino de un ecosistema más global. Hay cientos y cientos de clubes que juegan baloncesto en Europa, y necesitamos darles a todos el más alto nivel posible

Desde hace unos meses hay una nueva directiva en la Euroliga, con Dejan Bodiroga a la cabeza. ¿Está prevista alguna reunión con ellos?

Siempre hemos tenido conversaciones con la Euroliga. La cuestión es que todas las partes interesadas deben compartir un deseo común de cambiar y mejorar las condiciones. Y no solo en la Euroliga, sino en todo ese ecosistema que rodea al baloncesto. Y ahí, el punto más importante es que todo el mundo reconozca que hay espacio para esa mejora. No hay ni una sola persona, ni una parte interesada que diga que lo que tenemos actualmente funciona perfectamente. Nadie puede afirmar que lo que tenemos es lo ideal. Y como lo que tenemos no es lo ideal, necesitamos sentarnos alrededor de una mesa con una mentalidad y un espíritu abiertos con el fin de encontrar formas de mejorar.

Y en medio de esta situación, ¿no acaban siendo los jugadores y los aficionados los más perjudicados?

No sé si existe una especie de ránking sobre quién sufre más, pero lo que es cierto es que el deporte sufre. Y creo que es una conclusión fidedigna ya que el baloncesto no está llamando, comercialmente hablando, la atención que debiera. Este es el segundo deporte a nivel mundial, pero si observamos los números en Europa eso no se refleja. Para nosotros la discusión se centra en que todas las partes que estamos implicadas, en función de una serie de parámetros, e independientemente de si hablamos de una liga nacional, internacional o de selecciones nacionales, hagamos lo posible para maximizar el potencial que tiene baloncesto. No puedo decir si hay una entidad o un grupo que sean los que más sufren, pero sí sé que el baloncesto está sufriendo.

Este es el tercer curso en el que la BCL presenta el actual formato de competición antes de llegar a la Final Four. ¿Cree que es el ideal?

En este punto, y teniendo en cuenta todo lo que rodea el baloncesto, creemos que este es el formato ideal para la competición. No queremos rivalizar con las ligas a nivel nacional, sino ser partners de ellas. La ACB, por ejemplo, es uno de los socios de la BCL, y Antonio Martín, su presidente, es miembro del board de la BCL. Nuestro objetivo no es pelearnos, sino crear una especie de entorno adicional en el que los clubes puedan avanzar y a la vez vender a los aficionados una situación ideal. Ahora mismo creemos que el número de partidos que son necesarios para ganar una competición europea es el adecuado, pero siempre teniendo en cuenta ese ecosistema y esos posibles cambios a los que estamos abiertos.