Gladiador Doornekamp

Con Gio Shermadini en modo MVP y Jaime Fernández asumiendo el mando en los momentos claves, una de las mayores ovaciones desde la grada del Santiago Martín el pasado sábado se la llevó, sin embargo, Aaron Doornekamp. «¿Era porque Tim volvía a la cancha, no? [tras reparar la herida que se produjo en la cabeza]», comenta el canadiense, finalmente entre risas, quitando hierro al reconocimiento de la afición canarista hacia su arrojo contra el Unicaja Málaga. «Les habrá gustado como jugué. Realmente nos sentíamos con mucha energía, en especial tras el partido que hicimos contra el Murcia, en el que parecía que la habíamos perdido por completo. Teníamos que mejorar contra otro equipo físico como era el Unicaja. Supongo que aprecian lo que hice», señala el ala pívot sobre lo sucedido hace unos días.

Esa aportación de intangibles ofrecida por Doornekamp es solo un ejemplo más de su carácter de gladiador. De una abnegada entrega que le ha hecho ser fijo desde hace años para Txus Vidorreta. Ocurrió en su primera etapa en la Isla (16/17), tuvo su continuidad en su marcha al Valencia (17/18) y se viene repitiendo, como si de una ley no escrita se tratara, en estos tres cursos de su segunda época como canarista. Los números son diáfanos: Doornekamp ha jugado en el Canarias un total de 125 encuentros ligueros a las órdenes del preparador vasco. De ellos ha sido titular en 116 de ellos. Algunos como alero. La mayoría de ellos en la posición de cuatro.

El pasado sábado Aaron redobló esfuerzos para firmar uno de sus encuentros de mayor equilibrio este curso –siete puntos, cinco rebotes, una asistencia, un robo y dos tapones– y convertirse en colíder de un triunfo «como este que tanto necesitaba el equipo». «Lo estamos haciendo muy bien en nuestra cancha, en parte por el empuje de los aficionados, pero ahora debemos hacer lo mismo fuera de casa, en especial ante rivales que juegan un baloncesto físico como el Murcia, el Joventut y el propio Unicaja. Es casi obligado si queremos estar en la parte alta», analiza Doornekamp de cara a lo que le resta al Lenovo en estos próximos meses.

Parte de la aportación del canadiense en el duelo frente al cuadro cajista se refleja en su +/- mientras estuvo en la cancha, un baremo que el sábado llegó hasta un +20, cuando su equipo ganó por nueve puntos. De largo el mejor de su equipo. Pero Aaron, a sus 37 años, también resta méritos a esos números. «La estadística puede servir para algún propósito si miras todos los partidos de una temporada, pero no creo que cuente toda la historia de lo que sucede dentro de un encuentro. Evidentemente, lo normal es que si tu +/- es bueno, al equipo también le esté yendo bien. Pero no creo que sea algo demasiado valioso», explica el de Napanee.

La capacidad de entrega de Doornekamp ha encontrado este curso un inestimable impulso dentro del Lenovo Tenerife con la llegada de Elgin Cook gracias a las cualidades defensivas que también posee el norteamericano. Aaron se deshace en elogios hacia su nuevo compañero. «Es un jugador con mucha actividad y con él en el puesto de tres tanto Tim como yo podemos cambiar en cada bloqueo sin problema ninguno», resalta el dorsal 42 canarista, que a la vez pone en valor la «capacidad e influencia en el rebote que tiene Elgin». «Quizá no coja muchos, pero los cierra muy bien y eso permite que el resto no tengamos que hacer ayudas. Es un jugador muy versátil, que no solo hace bien su trabajo sino que ayuda a los demás. Está realizando un muy buen trabajo», añade sobre el estadounidense.

Desde que llegó a Europa Doornekamp ha levantado ya varios trofeos, tanto de calado nacional como internacional. Desde las BCL con el Lenovo Tenerife (2017 y 2022), una FIBA Europe Cup con los Fraport Skyliners alemanes (2016), y una Eurocup (2019) y una Supercopa Endesa (2017) con el Valencia. En apenas un mes, Aaron optará a dos títulos más que todavía no ha podido conquistar: la Copa Intercontinental y la Copa del Rey. ¿Y si tuviera que elegir? «Me encantaría ganar la Copa del Rey, pero quiero llevarme los dos», responde Aaron. «Lo primero de todo es la Intercontinental, en la que además tenemos una gran oportunidad porque somos anfitriones; ya luego llegará la Copa, en la que debes estar bien todo el fin de semana», añade el jugador canarista.

Sin ocultar lo que le «encanta el basket español», Doornekamp insiste en las opciones abiertas de su equipo por hacer saltar la banca en la cita a celebrar en Badalona dentro de cinco semanas. «Es más fácil hacerlo ahí que en un playoff. Es a un solo partido, no a tres o cuatro, que es cuando realmente equipos con plantillas de 14 o 15 jugadores y un mayor físico, como el Real Madrid, el Barça y el Baskonia, son mejores», argumenta el pupilo de Txus Vidorreta. «Es como un partido de la liga regular y pueden pasar cosas bonitas. No creo que sea poco realista al pensar en ello porque tenemos un gran equipo, mejor que otros años, y con la capacidad de jugar físicamente; en mi mente está presente que tendremos una oportunidad», relata Aaron.

En esa versión de corte optimista y ambicioso, también reconoce Doornekamp que las opciones canaristas en el Olimpic de Badalona aumentarían si el Lenovo se clasifica como cabeza de serie, por lo que seguramente evitaría en cuartos al Real Madrid, al Barça y al Baskonia. «Pero no solo por la Copa, ya que seguramente tendrías que jugar con algunos de ellos en una semifinal y en la final. También es importante para el resto de la temporada porque queremos mantenernos en la parte alta. Ahora estamos solo detrás de los tres grandes, y debemos hacer lo que sea para seguir ahí por si alguno de ellos comete un error y podemos subir algún puesto». Arrojo y garra no van a faltar para ello por parte del gladiador Doornekamp.

Seguir de aurinegro... por merecimiento





El actual es la tercera y última temporada del contrato que Aaron Doornekamp plasmó con la entidad canarista en el verano de 2020 tras su salida del Valencia Basket. Su renovación, en caso de producirse, se realizaría cerca de los 38 años de edad, cifra que, según se viene demostrando, no ha sido impedimento para rendir dentro de este CB Canarias. «Me gustaría seguir aquí. Mi familia ama vivir en la Isla y a mí me gustaría seguir aquí cuando se acaben estos tres años de contrato. Eso lo sabe todo el mundo, pero deberán ser mi agente, Aniano y seguramente Txus los que decidan lo que va a ocurrir», señala Aaron en una clara declaración de intenciones de poner fin a su carrera en Tenerife.Una continuidad, eso sí, que el canadiense no quiere que se produzca a cualquier precio, sino con unas prestaciones en las que «pueda ayudar al equipo de la manera adecuada». «No voy a seguir simplemente porque ya he estado mucho tiempo aquí», añade. «Quiero estar listo para ayudar al equipo, y aunque ahora me siento bien, no puedo decir un tiempo concreto porque no sé lo que ocurrirá en dos o tres temporadas. Iré año por año y espero encontrarme igual de bien que he estado la mayor parte del tiempo que llego aquí», concluye el jugador aurinegro.