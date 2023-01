Vidorreta: «La confianza que el club transmite no la había sentido nunca»

La puesta de largo, al menos de manera oficiosa, llevada a cabo ayer por el Lenovo Tenerife de la Copa Intercontinental 2023 también fue aprovechada por su técnico, Txus Vidorreta, para sincerarse, hasta el punto de admitir de que «como en el Canarias» no ha trabajado en ningún sitio. También reconoció el vasco, que pasa por el que seguramente sea el «mejor momento» de su ya larga carrera.

«El nivel de confianza que me transmite este club no lo había sentido nunca en todos mis años como entrenador; y eso hace que no te plantees moverte», señaló el preparador bilbaíno, que en la misma línea recordó que «hace nada» renovó «hasta final de la 23/24», por lo que el de un posible movimiento en el banquillo «es un debate que no existe». En este bienestar reconoce Vidorreta que influye «la confianza que existe» no solo con Aniano Cabrera y Félix Hernández, sino también con otros directivos como «Santiago Cacho y Dani Cañibano», con los que vive «a tope el día a día» del club. «Si Felix y Aniano no estuvieran detrás, nada de lo que está sucediendo hubiera ocurrido. Estamos en un momento muy chulo de la historia del Canarias», adujo el de Indautxu.

En la ecuación que ya convierte a Vidorreta casi un canarista más entra igualmente la gran sintonía «con el resto del equipo técnico y el staff, los jugadores, y la conexión con la afición». «Puedo asegurar que este es el club que mejor me ha tratado, por lo que creo que es el mejor momento de mi carrera deportiva; incluso mejor que el de Bilbao, y no hablo solo de resultados», reiteró el preparador del equipo lagunero.

Echando la vista atrás, Txus Vidorreta recordó que cuando llegó al club lagunero, coincidiendo con la quinta jornada de la 15/16, lo hizo «con máxima ambición», a lo que añadió la puesta en marcha de un continuo «trabajo con la ilusión de poder tener éxito», filosofía que derivó «en la primera Champions». Tras su paso por el Valencia, el técnico tenía «claro que el equipo poseía la capacidad para crecer» y que pese a parecer que «se había estancado», los rectores aurinegros lograron «dar un vuelco» –antes de la 19/20– con el resultado de «una segunda Champions, otra Intercontinental y varias semifinales de Copa» entre otros logros. «¿Todo eso estaba en la hoja de ruta? No. Seguro que no. Pero ahora que hemos disfrutado de todos esos éxitos sí queremos que continúe esa hoja de ruta, y por lo tanto vamos a seguir con la máxima ambición», expuso a modo de aviso.

En esa misma línea de futuro, Vidorreta no esconde su ambición, propósito en el que «el primer paso es seguir llenando el pabellón». «Así podríamos aspirar a tener un campo más grande, ya sea en el Santiago Martín o en otro sitio; y si tenemos un campo más grande habrá más ingresos, y con más ingresos podemos tener todavía mejores jugadores de los que ya tenemos», argumentó el preparador canarista. «No nos ponemos techo. Queremos más y si superamos las expectativas temporada tras temporada podremos seguir pensando que el equipo no tiene límites», añadió a modo de conclusión.

Entrenos a puerta cerrada

Explicó también ayer Vidorreta las razones por las que es partidario de no hacer sus entrenamientos a puerta abierta para los periodistas, tal y como sí hacía, «por ejemplo en Bilbao». «Eso permitió mucho el crecimiento del club, pero creo que las reglas del juego, con las redes sociales, han cambiado. Tú no puedes impedir, si sucede algo extraño, que alguien ejerza su derecho a informar. Y en los entrenos hay roces, aunque cada vez menos porque me hago mayor; y hay problemas entre los jugadores, también cada vez menos porque tenemos jugadores que poseen una química extraordinaria. No podemos permitir que eso trascienda inmediatamente», argumentó el técnico canarista, que aún así dejó abierta la posibilidad de hacer «de manera puntual, jornadas de puertas abiertas para que los medios nos vean trabajar».