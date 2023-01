Primer intento hacia la Copa del Lenovo Tenerife

El Lenovo Tenerife tiene hoy la primera oportunidad para cerrar su presencia en la Copa del Rey que se disputa en Badalona. Una victoria ante el UCAM Murcia, en el duelo que comienza a las 11:30, da el billete a los aurinegros para la cita que jugarán los mejores entre el 16 y el 19 de febrero. No conseguir el triunfo no cierra la puerta para el Canarias pero el club quiere asegurar su plaza cuanto antes y así vivir un mes de enero con uno de los objetivos del año conseguido. Txus Vidorreta cuenta con toda la plantilla, hasta 13 jugadores han viajado a tierras murcianas, y quiere una continuidad de lo que hizo su equipo en la jornada anterior, ante el Granada (98-66), donde no solo fue infinitamente superior sino que también dejó momentos de espectáculo que agradeció la afición del Santiago Martín. Contra UCAM Murcia se espera un partido con muchas más interrupciones y sobre todo mucho más físico.

El primer premio y más importante para el Lenovo Tenerife en caso de victoria sería la clasificación matemática para la Copa del Rey pero el segundo, tal y como ha ido la jornada en Liga Endesa, tiene que ver con el liderato de la competición. El cuadro canarista volvería al primer lugar, empatado a 11 victorias y 3 derrotas con Real Madrid, Baskonia y FC Barcelona. La clave. El UCAM Murcia tiene en su ADN entrega, esfuerzo y alta capacidad para dominar el rebote. No es una cosa de ahora. Su entrenador Sito Alonso da gran importancia a este aspecto del juego, que por otro lado es uno de los debes del Canarias. El equipo murciano es el segundo de la clasificación ACB que más capturas acumula en aro contrario, por lo que Shermadini, Fran Guerra y Moussa Diagne necesitarán de la ayuda de Tim Abromaitis y Cook para cerrar de la mejor forma posible la pintura. Enfrente tendrán el poderío de figuras como las de Pustovyi, Diop y Radovic. Cancha caliente. La alta entrega de los jugadores de UCAM Murcia en la cancha se ve correspondida con la pasión con la que anima su afición. No comenzó bien en su feudo el curso pero han conseguido revertir la situación, con cuatro triunfos, algunos ante rivales de peso como Gran Canaria (99-85) y Joventut (88-76). El curso pasado, la victoria se le escapó al Lenovo Tenerife en el Palacio de los Deportes de Murcia por dos puntos. Elogios desde Murcia. El entrenador del equipo rival Sito Alonso dejó clara su admiración a los jugadores, entrenador y proyecto aurinegro. «Es de los mejores equipos que juega a baloncesto. Un proyecto a largo plazo en el que el 75% de la plantilla conocen perfectamente a Txus Vidorreta y cómo le gusta jugar a baloncesto. Solo han perdido tres partidos esta temporada y contra rivales de entidad. Tenemos que dar un nivel muy alto entre todos para poder tener opciones de competir y poder ganarles». Al igual que Vidorreta coincide en que la clave estará en el rebote. «Para competir por la victoria será importante la defensa y el rebote. Es importante hacer bien las cosas que no dependen del scouting. En defensa es vital estar bien, pero en ataque tenemos que estar también muy ordenad», explicó en sala de prensa. Concentración. En los últimos partidos, el equipo dirigido por Sito Alonso ha comenzado con un ritmo anotador muy alto por lo que haría bien el Lenovo Tenerife en entrar al cien por cien desde la primera jugada del partido y no dejarse llevar por la relajación que puede traer consigo las fechas festivas. «Debemos comenzar mejor que en las últimas veces, hacerlo como lo hacemos en casa. Aunque una vez conseguimos ganar al Murcia con la épica no podemos jugárnoslo al cara o cruz», declaró el entrenador Txus Vidorreta en la previa del partido. El técnico vasco, ante la primera oportunidad de meter a su equipo en otra Copa del Rey, una competición que no se entiende sin el Canarias en los últimos años y en la que ha llegado a disputar varias semifinales. Mc Fadden, un viejo conocido El UCAM Murcia no solo es un equipo físico en el juego interior sino también un conjunto con muchos puntos en sus manos. Un viejo conocido de la afición aurinegra se dará cita hoy con la intención de sacar su mejor versión para ayudar a su equipo a ganar y seguir en la lucha por entrar en la Copa del Rey. Thad Mc Fadden llegó al Canarias en la campaña 18/19 y pronto demostró un alto rendimiento, siendo determinante desde la línea de tres puntos. En febrero cerró su etapa en la isla, justo en la semana en la que se disputaba la Copa del Rey. Su agencia aseguró que fue una despedida en «buenos términos», mientras que el club a través de un comunicado oficial informó que se trató de una «rescisión unilateral del contrato». Hasta llegar a Murcia vistió en Liga Endesa las camisetas de Joventut y Burgos. El escolta esta temporada firma unos números a tener muy en cuenta. Tras 13 partidos y 20:13 de media en tiempo jugado, suma 12,8 puntos, un 51,5% en tiro de dos y 37,6 en tiro de tres para una valoración de 8,1. El georgiano será una de las amenazas a parar por los jugadores dirigidos por Txus Vidorreta, que han conseguido pararlo bastante bien en citas anteriores.