"Febrero será una picadora de carne"

Catorce victorias en 19 partidos. ¿Lo hubieran firmado antes de empezar la temporada?

Sí, sin duda. El récord que llevamos es buenísimo, incluso habiendo pasado al principio una parte del calendario muy difícil, en la que todavía no estábamos muy seguros de cuál iba a ser el rendimiento del equipo. La única receta que funciona es no pensar en eso y seguir adelante de la misma manera; no relajarnos nada. Obviamente debemos estar contentos porque ese rendimiento genera un mejor ambiente de trabajo y una ilusión importante, pero el trabajo del día a día debe seguir siendo el mismo de siempre.

¿Posee aún más mérito esta marca teniendo en cuenta las limitaciones que rodearon a la pretemporada del Lenovo Tenerife?

Sí, porque ha sido la pretemporada más corta que hicimos en estos años, y además con muy pocos jugadores. Que luego hayamos rendido bien es mérito del club y de Txus gracias a que se ha mantenido el equipo y tener hecho un trabajo previo. Ya contábamos con una memoria colectiva y eso nos permitió marcar una diferencia importante.

¿De las cinco derrotas, cuál ha dolido más?

No lo tengo claro. En la del Barça tuvimos cerca la victoria. Tal vez la del Real Madrid, en la que nos jugábamos el liderato y queríamos ganar. Pero tampoco siento que ninguna de ellas haya sido especialmente dolorosa.

Aún así, derrotando este viernes al UCAM Murcia el Lenovo Tenerife se volvería a colocar de la Liga Endesa. ¿Ve al equipo capacitado para aguantar mucho más tiempo con los rivales de la zona más alta?

Obviamente durante la temporada todos los equipos tienen sus momentos buenos y otros no tan buenos; es muy complicado mantener el mismo nivel todo el año. Pero nosotros, hasta en los días en los que no supimos jugar tan bien, logramos mantenernos y al final ganar partidos. Creo que podemos seguir arriba porque poseemos mucho equilibrio, con suficientes jugadores que permiten que el protagonismo vaya rotando y no dependamos de poca gente. Estas próximas semanas nos podemos centrar en la ACB y preparar bien los encuentros, aunque es verdad que un poco más adelante se viene una serie de viajes y división de encuentros entre Champions y ACB, algo que generalmente pasa factura. Pero creo que tenemos cuerda para aguantar.

Real Madrid y Barça llevan ya tres derrotas cada uno tras 14 partidos. ¿Puede ser este año más propicio que otros para tratar de dar una sorpresa de las grandes?

El dominio de estos dos equipos en estos últimos años es claro. Siempre llegan a las finales y entre ellos se definen los títulos. También es verdad que nosotros, en este tiempo más reciente, nos hemos mantenido en un segundo escalón, compitiéndoles siempre e incluso ganándoles. Pero que quizá ahora hayan perdido algún partido más de lo habitual no define una posible igualdad; siguen siendo claros favoritos, aunque si logramos mantenernos en esa posición de competitividad estaríamos en disposición de robarles esos partidos en momentos claves.

A título particular, pudieron existir en verano ciertas dudas sobre cómo podían simultanear en cancha Huertas, Fernández y usted, pero por ahora el rendimiento no parece ser nada malo…

Lo que buscábamos, y todavía hoy seguimos trabajando en ello, es complementarnos lo mejor posible en todas las combinaciones que existen entre los cuatro jugadores [incluyendo Salin] que estamos en las posiciones de uno y dos. Dependiendo del partido y del rival se utilizan diferentes combinaciones o jugamos a partir de alguien en concreto… Todos estamos poniendo esa parte de cada uno para que esto funcione colectivamente. Este un diferencial del equipo en todas las posiciones. No es nada fácil de lograrlo, pero Txus se maneja bien ahí.

¿Y usted se siente especialmente bien en alguna de esas combinaciones?

No, me da un poco igual. Tanto Sasu como Jaime poseen características diferentes como anotadores, y con Marce siempre fluimos bastante bien. Obviamente a Jaime es al que menos conozco, pero vamos dando con esa conexión y me estoy sintiendo cómodo.

¿Se puede decir que esta es quizá la plantilla más equilibrada del Lenovo Tenerife en estos tres últimos años?

Sin duda que es la más equilibrada. Tenemos dos y hasta tres jugadores de mucha calidad y experiencia en cada posición. Cada temporada se da un pasito adelante, y también tenemos un año más de conocimiento entre nosotros, saber mejor cómo jugar en cada partido y tener claro qué errores no repetir.

¿También se puede afirmar que esta plantilla defiende mejor?

Con nuestra característica de orden defensivo, de no fallar en el planteamiento táctico, ser muy inteligentes y limitar al rival a lo máximo posible, creo que somos de los mejores equipos de la ACB. Generalmente llevamos los partidos hacia el juego que nosotros queremos, no en la dirección que pretende el rival. Creo que somos mejor equipo, defensivamente hablando, que el año pasado. Seguro que es una de las claves de nuestra estabilidad y nuestra regularidad de este curso; aspectos que a estas alturas no habíamos alcanzado la temporada pasada.