«Empezamos muy centrados»

Se congratuló ayer Txus Vidorreta de la buena puesta en escena de los suyos. «Hemos empezado muy bien, muy centrados, con acierto en ataque y buen tono defensivo para abrir diferencias que llegaron a ser de casi 20 puntos», dijo el técnico del Lenovo sobre el arranque, para admitir también que ahí el cuadro lagunero tuvo «un pequeño apagón» que le «generó alguna duda y le permitió a ellos creer en alguna posibilidad e remontar». «Pero tras el 0-4 del inicio del tercer cuarto recuperamos el tono defensivo y mejoramos en el rebote, lo que nos dio más opciones en ataque y nos permitió jugar con diferencias por encima de los 25 puntos, y a su vez rotar a los jugadores», analizó el vasco sobre lo sucedido después del descanso.

Ese altibajo no le agradó del todo a Vidorreta. «El plan de partido salió bien, pero luego pensamos que estaba siendo demasiado fácil, con lo que se demuestra que este tipo de partidos, si no estás concentrado, se te complica», destacó el entrenador del conjunto tinerfeño, que no quería que se «repitiera la situación de lo que sucedió contra el Herzliya». Una «reactivación» en la que fue clave la aportación de Cook. «Es uno de nuestros jugadores claves esta temporada», dijo de su alero. «Ha defendido bien a Bropleh tanto fuera como dentro. Demuestra que no necesita el balón. Tener a alguien así es un chollo para todos», expuso.

Ya a modo de valoración de lo sucedido en 2022, Vidorreta dio valor a la presencia de su equipo en la lucha por hasta tres títulos y, sobre todo a «haber ganado la Champions». «Es el título que más ilusión nos hace», dijo como guinda a «un año extraordinario». «Es el mejor año de mi historia deportiva; y creo que también el del Lenovo Tenerife», concluyó.