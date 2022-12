Petit Niang, exjugador del Lenovo Tenerife: "Tener más minutos me permite demostrar más cosas"

¿Cómo le va a Petit Niang por Granada?

La verdad que bien. Desde la temporada pasada estoy disfrutando del basket y de la ciudad.

¿Es esta, a sus 28 años, la mejor versión de Petit Niang en toda su carrera?

Bueno, estoy jugando más. No sé si me encuentro en el mejor momento de mi carrera, pero sí lo estoy por minutos y números. Para mí, por forma de jugar, estoy igual, pero el tener más minutos en cancha me permite demostrar un poco más.

¿Y no ha cambiado nada suyo respecto al año que dejó la Isla?

Sinceramente creo que estoy igual. Ahí jugaba poco, algo normal porque era un equipo en el que todos los jugadores tenían mucha calidad. Era el tercer pívot, mientras que ahora estoy jugando más y con mayor confianza. Sigo haciendo las mismas cosas, como taponar, y ayudar en el rebote y en defensa.

Donde sí se le ha visto mejorar es en el tiro libre. El año pasado ya estaba por encima del 65 por ciento de efectividad y ahora supera el 70. ¿Hay algún secreto o trabajo extra?

Estos dos últimos años han sido los mejores míos en tiros libres, así es. Pero es solo cuestión de confianza porque la rutina sigue siendo la misma. Incluso, cuando más trato de concentrarme en los entrenamientos es cuando más fallo. Repito, es un tema de confianza porque cuando estás en cancha siete u ocho minutos quiere hacerlo todo y al final, si te toca un tiro libre, te sientes más nervioso. Ese cambio del que habla la gente no es en realidad ningún cambio, sino el resultado de jugar más.

Es ahora mismo el jugador de toda la Liga Endesa con mejor porcentaje en tiros de dos con un 80% de efectividad. Parece que cuando le llega un balón cerca del aro es sinónimo de canasta...

El Granada es un equipo que le viene bien a mi baloncesto. Mi juego depende de los bases, y cuando estaba en Tenerife me entendía muy bien Ferran Bassas. Aquí tengo a varios jugadores que me saben pasar, tanto Alex Renfroe, como Lluis Costa y también Christian Díaz, que con el incluso coincidí en el Gran Canaria. Tengo una buena conexión con todos ellos.

En resumen, no parece que haya sido una mala decisión haber dado un paso atrás y haber bajado a la LEB Oro el año pasado...

No, la verdad que no. Cuando decidí jugar en LEB Oro sabía que existían muchos riesgos porque la gente a veces no mira hacia abajo. Pero vi el proyecto del Granada, ellos confiaban en mí, y yo, tras mi año anterior en el Betis, necesitaba volver a jugar para demostrar que tenía sitio en la ACB. Eso hice y creo que no fue en absoluto una mala decisión.

¿Qué Covirán Granada vamos a ver este jueves en el Santiago Martín?

Estamos bastante tocados porque hemos tenido mala suerte con las lesiones este último mes. Pero debemos ir a lo nuestro porque sabemos lo que tenemos. Viajaremos para tratar de darlo todo y competir, independientemente del resultado. El Canarias tiene un equipazo y está haciendo un temporadón; será complicado ganar.

Valencia, Lenovo, Baskonia, Joventut y Real Madrid. Su equipo afronta un calendario muy exigente. ¿El no tener nada que perder puede convertirse en el arma más peligrosa del Granada estas semanas?

Ya hemos estado jugando sin presión los últimos partidos, desde que perdimos a Cristiano Felicio y a Luke Maye, dos jugadores que aportaban muchísimo al equipo. Afortunadamente empezamos bien la liga, porque ahora vienen otros conjuntos muy fuerte por detrás, por lo que podía haber sido peor. Iremos a competir a ver qué podemos sacar hasta que lleguen los partidos de nuestro nivel.

¿Qué cree que ha cambiado del Canarias de la 18/19 en relación al actual?

Creo que su manera de jugar no ha cambiado nada. Tienen las ideas muy claras tanto en defensa como en ataque, juegan superrápido, explotando mucho el pick and roll... Las cosas no han cambiado y siguen siendo un equipo serio y que hace uno de los mejores juegos de toda Europa. Podrán tener mejor o peor plantilla, pero la forma de jugar sigue siendo igual de eficaz. Es muy complicado ganarle.

No será la primera vez, pero ¿regresar al Santiago Martín será de nuevo especial para usted?

Sí, volver a Tenerife siempre es una motivación porque es el equipo que me dio la oportunidad. Siempre será un sitio muy especial. Aunque con la del Granada me lo estoy pasando muy bien, considero que la de la Isla es mi afición.

¿Cómo está viendo a un tinerfeño como Jacobo Díaz, compañero suyo, en su primer año en ACB?

Bien, bien. Ahora, con la lesión de Luke Maye, está teniendo que asumir más responsabilidad y afrontando una gran exigencia. Pero yo lo veo entrenando a diario y creo que con más paciencia puede jugar perfectamente en esta Liga.

¿Y qué sensaciones tiene con Dejan Todorovic, al que le está costando salir del túnel?

Bueno, ahí va recuperándose poco a poco. A ver si muy pronto nos puede ayudar porque la verdad que lo necesitamos, ya que por sus características y por lo que ya ha hecho en esta liga nos puede ayudar mucho en lo que queda de temporada.