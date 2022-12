Cierre de fase sin exigencias para el Lenovo

Sin exigencias ni necesidades mayores, el Lenovo Tenerife visita este miércoles (19:00 horas) al Rytas Vilnius con motivo de la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Basketball Champions League (BCL). Una fecha a la que los de Txus Vidorreta llegan con los deberes hechos al haber logrado hace apenas una semana -gracias a su contundente victoria contra el Peristeri- el pase definitivo para el Round of 16. Una ocasión perfecta, por tanto, para no forzar la máquina, aunque tampoco para bajar los brazos, al menos de una forma manifiesta.

Por un lado el cuadro canarista se topa con una oportunidad perfecta para dar descanso a sus jugadores que más minutos suman en los poco menos de tres meses que han transcurrido de temporada oficial. Con Doornekamp en la Isla para recuperarse de la contractura lumbar sufrida en el partido del domingo contra el Real Madrid, los primeros en la lista para no sudar mucho en tierras lituanas son Sasu Salin (acumula 419 minutos entre ACB y BCL), Abromaitis (367), Cook (360) y Huertas (346). En esta nómina también se puede incluir a Fitipaldo, que sale estas últimas semanas a percance físico -aunque sin gravedad- por encuentro.

El principal beneficiado de esta necesaria y casi obligada rotación debería ser Sergio Rodríguez, que ante el Peristeri jugó sus primeros minutos del curso y que en esta ocasión, sin Doornekamp, tiene hueco mayor en el tres. Iván Cruz, Fran Guerra y Moussa Diagne también deberían tener más protagonismo del habitual, un rol que igualmente llevaría a Shermadini a una notable cota de descanso.

La versión canarista en Vilnius no puede ser, sin embargo, excesivamente pasiva. Pese a que en juego no exista ningún premio económico -algo que sí sucederá en el Round of 16, donde cada victoria tendrá como recompensa 7.500 euros-. Simplemente por una cuestión de sensaciones después de dos derrotas seguidas en la Liga Endesa, pero sobre todo de imagen. Y es que los aurinegros serán, en cierta medida, jueces de lo que ocurra entre el resto de contendientes del Grupo H. El Rytas será segundo si gana, pero en cambio se quedaría fuera si pierde y además el Peristeri se impone al Bnei Herzliya, dado que el cuadro lituano tiene el average perdido con el conjunto israelí, con el que quedaría igualado a dos triunfos.

En los de Vilnius destacan por encima del resto el base norteamericano Marcus Foster, que ya fuera MVP de la BCL en noviembre, y que es el cuarto máximo anotador de la competición con 21,2 tantos por duelo -en el Santiago Martín hizo 21-, mientras que los 17,5 que promedia en la liga lituana le sirven para meter más que ningún otro jugador. El Rytas cedió hace una semana en su feudo contra el Bnei (90-101), pero este pasado sábado venció en la prórroga al Siauliai (107-101), lo que le sirve para agarrarse a la segunda plaza de su competición doméstica, solo superado por el Zalgiris Kaunas. En el duelo disputado en el recinto de Los Majuelos, hace ya dos meses y medio, la escuadra báltica aguantó hasta poco antes del descanso (42-39, 18') para acabar cayendo por 89-74.

El de este miércoles será el último esfuerzo de los canaristas antes de unas minivacaciones navideñas. Casi cuatro días de asueto antes de volver el lunes 26 al tajo para preparar uno de los tramos más importantes del curso y que puede llevar a los de Txus Vidorreta a disputar entre 10 y 12 encuentros en menos de 50 días.