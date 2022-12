‘El Chacho’ vuelve a casa

El jugador tinerfeño Sergio Rodríguez está ante un partido siempre especial. Vuelve a Tenerife, su casa y aunque no ha jugado para el Lenovo Tenerife siempre ha seguido su trayectoria y lo ha puesto como ejemplo del trabajo bien hecho en más de una ocasión. La afición canarista lo quiere de aurinegro y la historia del base lagunero tendría un broche de oro perfecto jugando para el equipo del Santiago Martín. De momento, toca esperar y verlo como visitante. No será la primera vez que esto ocurra. Sus partidos más brillantes en ‘La Hamburguesa’ con el Real Madrid fueron en 2013 y 2016. En el primero se fue hasta los 21 puntos, para la victoria de los suyos (74-85). En el 2016 repitió la misma anotación, sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente y fue testigo de una victoria histórica. La primera del Canarias frente a los blancos en Liga Endesa.

Palmarés

Al pensar en ‘El Chacho’, uno pone por delante su creatividad con el balón en sus manos a la hora de dirigir y anotar que los títulos que ha conseguido. Pero también es un ganador. Es miembro de la generación de oro del baloncesto nacional y ha conseguido títulos en cada paso que ha dado por Europa. Con la selección en todas sus categorías tiene un total de ocho medallas entre las que destaca la de oro en el campeonato del Mundo de 2006 y el Eurobasket de 2015. Cabe destacar otros dos metales olímpicos, la plata en Londres 2012 y el bronce en Río 2016. En 2021 se retiró de la selección, a los 35 años. A nivel de clubes su vitrina brilla y mucho. Con el Real Madrid, una Intercontinental (2015), dos Euroligas (2015 y 2019), tres Ligas ACB (2013.2015 y 2016), y 4 Supercopas (2012, 2013, 2014, 2022). A partir de ahí cada vez que hizo la maleta llevó consigo la esencia para triunfar. Con el CSK de Moscú ganó dos VTB United League (2018 y 2019), y con el Olimpia Milano se fue hasta los cuatro títulos repartidos en una Liga de baloncesto de Italia (2022), dos Copas de baloncesto de Italia (2021 y 2022) y una Supercopa de Italia de Baloncesto (2020).

Rol secundario

Su vuelta este verano al Real Madrid fue una noticia bien recibida por el público de la Liga Endesa. Sin embargo, su minutaje no está siendo el esperado. En un equipo que vive su particular transición en el banquillo, de Pablo Laso a Chus Mateo, la dirección en el juego parece que pasa más por las manos de Hanga, Goss y Sergio Llul. En el partido previo al de mañana, que se cerró con derrota blanca en la Euroliga frente a Zalgiris Kaunas, el tinerfeño solo jugó siete minutos. Pese a esto, es el que más asistencias firma de su equipo en Liga Endesa hasta ahora, con 3,60 de media y 36 en total. Un dato que acompaña su último reto individual conseguido. Tras el partido contra el Bayern celebrado el martes pasado, el canario se convirtió en el segundo máximo asistente de la Euroliga, con un total de 1.608 pases, superando así a Spanoulis (1.607) y con la vista puesta en Calathes, primero en este ranking con un total de 1.772.

Por todo esto y mucho más, en su presentación, la grada responderá con una gran ovación.