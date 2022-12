Huertas: «Ganar una liga sería algo increíble, e histórico para este club»

Con tanta humildad como ambición. Esa es la receta de Marcelinho Huertas para tratar de seguir en la misma senda exitosa de estos años con el Lenovo Tenerife; sin incluso renunciar a aspirar a algún título a nivel nacional. «El año pasado ya ganamos uno, y hace dos la Intercontinental; y aunque en España sabemos que es complicado, sobre todo cuando compites contra equipos como Real Madrid y Barça, hay que soñarlo», expresa el base brasileño. «Nunca seremos favoritos aunque lleguemos primeros a las eliminatorias, pero si se puede ganar sería algo increíble», señaló el director de juego paulista en una entrevista a Radio Club Tenerife.

Cuestionado por cuál es el torneo al que más ganas le tiene, Marce fue claro. «Todos tienen prestigio, pero volver a ganar una liga sería algo increíble, e histórico para este club». «Es algo muy complicado hacerlo, y más en unos playoff, donde habría que estar muy finos. Pero tampoco estaría nada mal ganar la Copa», insistió antes de poner encima de la mesa la fórmula en la que se sustenta al gran arranque canarista de este curso. «Hay que disfrutar, estar contentos, seguir trabajando y tener humildad», afirmó. «Lo que nos ha hecho llegar hasta aquí es la manera en la que afrontamos cada partido, con mucho respeto hacia todos los rivales; como si fuera el partido importante del año, porque realmente creemos que lo es... Por ejemplo, jugamos contra el Real Madrid dentro de un par de semanas, pero antes tenemos partidos igual de importantes que ese», argumentó Marce.

Según Huertas, el rendimiento canarista es el resultado «de los frutos que se han generado gracias al trabajo y la lucha de estos años; que el bloque lleve tantos años juntos se nota». «Ya conocía la filosofía de Txus [Vidorreta] y siempre me fue bien con él... Viendo el equipo que se estaba formando era muy competitivo y eso me llamó mucho la atención. Quería competir y sentir que todavía podía rendir; sabía que con él lo haría», añadió al ser cuestionado por las razones que lo hicieron decantarse en su día por el proyecto canarista.

Tal es el estado de confort de Huertas en la Isla que no piensa en nada sobre su futuro deportivo. «Desde que estoy aquí me encuentro muy a gusto, y ya he renovado dos veces sin haber hablado con otros clubes. Sería muy complicado que me tentaran para salir a otro sitio; solo pienso en seguir jugando aquí», especificó el base, que a sus casi 39 años y medio no se pone fecha de caducidad. «Hay que tener un poco de paciencia, el tiempo dirá cuándo es el momento de volver a hablar de una renovación, pero todavía es pronto», adujo.

París 2024 en el horizonte

También habló el director de juego canarista de sus propósitos con la selección brasileña, donde ya lleva «casi 20 años». «A corto plazo el objetivo es clasificarnos para la Copa del Mundo de 2023, y ahí hacer un gran trabajo para lograr uno de los billetes que nos permitan volver a estar en unos Juegos», especificó, escarmentado por «haber pedido en el último partido [del anterior Preolímpico] contra Alemania», tropiezo que dejó fuera a la canarinha de Tokio 2020. «Y si nos metemos en París, pues acabar soñando con una medalla», añadió como deseo final.

Como en intervenciones previas, Huertas insistió en factores como «la alimentación, el descanso, el cuidado del cuerpo en el tiempo libre y una vida sana a nivel mental», como pluses para un mejor rendimiento. «También hago trabajo de coaching, mientras que otros jugadores tienen un psicólogo. Eso no significa que tengas problemas, sino que recurres a mecanismos que te ayudan a un mejor rendimiento», explicó sobre una tendencia cada vez más extendida en el deporte profesional.