Puede sacar pecho el canarismo, y en concreto su técnico, por su actual condición de líder en solitario en la Liga Endesa. Un muesca más en una trayectoria tan continuamente ascendente que ha permitido al cuadro lagunero codearse entre los mejores del panorama nacional. Con una asiduidad que incluso atenúa la relevancia de dichos logros.

"Tras el partido del Valencia Aniano [Cabrera] y yo no nos acordábamos de empezar así. Yo le hablaba de la 16/17, cuando ganamos la primera Champions, pero resulta que habíamos empezado 12-1 hace solo dos temporadas", expuso este jueves el técnico Txus Vidorreta a modo de anécdota. "Es algo que no tenemos ni presente porque ya son tantas las temporadas en las que estamos ahí luchando junto a los mejores...", añadió como reflexión sobre este asunto.

En su comparecencia ante la prensa de este jueves -previa al duelo del sábado en la cancha del Río Breogán-, el propio Vidorreta sacó a la palestra otro dato que calificó como revelador del buen rendimiento de los suyos. "Desde que hicimos un poco la apuesta por esta plantilla renovada, es verdad que estamos lejos del Madrid y del Barça, que se encuentran por encima de las 80, pero nosotros tenemos 69 victorias en 100 partidos", expuso en relación a los encuentros de la fase regular disputados por el Canarias desde el curso 19/20, el interrumpido por la irrupción del coronavirus. "A eso sí le doy importancia", comentó.

Recordó Vidorreta que en este ranking cuatrianual "el Valencia está en 63 triunfos, el Baskonia en 60, y el Joventut y el Granca algo por encima de los 50, mientras que conjuntos que también juegan competición europea no llegan a esa mitad de victorias". "Esas son las cifras importantes, no que ahora vayamos primeros; y aunque trataremos de seguir estando arriba, sabemos que a medio y largo plazo será muy complicado consolidar esa plaza", insistió.

Pese a su posición actual y aunque que hace seis campañas llegó a comandar la clasificación hasta la jornada 27, Vidorreta considera que repetir dicha hazaña resultará harto complicado ante el potencial de Madrid y Barça. "Es muy difícil pensar que esto se pueda sostener en el tiempo porque estamos hablando de plantillas de 15 y 16 jugadores; pero lo vamos a intentar", reiteró.

Instalado en la zona más privilegiada de la tabla, el responsable del banquillo canarista no teme al mal de altura. Ni por el vértigo ni por una posible relajación de los suyos. "A nivel global no, porque tenemos un equipo capaz de competir a alto nivel, y cuando perdemos generalmente es porque el rival lo hace mejor. No suelen darse esos partidos en los que no hemos sido capaces de competir", explicó el técnico canarista.

"No pensamos nunca en que el encuentro está ganado antes de empezar. Los nuestros son jugadores expertos, profesionales, y conocen la competición al dedillo; no tengo miedo al exceso de relajación", insistió el bilbaíno para descartar cualquier posible bajón de intensidad de los suyos, a la vez que lejos de ser presa del miedo al liderato, considera que esa posición de honor se convierte en "una motivación para seguir ahí cuanto más tiempo mejor".