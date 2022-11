El Mundial de Fútbol que se celebra en Qatar se está convirtiendo en el evento deportivo más comentado del año, a medias entre la polémica acerca de la designación de ese país para la celebración de un evento de esa magnitud y la propia competición de lo que sigue siendo el deporte mayoritario en el planeta.

Independientemente del debate generado en torno al incumplimiento de los derechos humanos en ese estado, el balón ya ha empezado a rodar. España intentará conseguir su segunda estrella, después de haber ganado la ansiada copa en 2010, y con ciertas dudas sobre los jugadores elegidos por Luis Enrique hasta que se estrene este miércoles.

Pendientes de estos partidos estarán buena parte de la población isleña. Y entre ellos se pueden sumar también a los jugadores del Lenovo Tenerife, que a través de un video difundido por el CB Canarias han elegido a sus favoritos.

Y con sorpresa. No todos los aurinegros han apostado por su país de origen y de hecho hay algunos que en lugar de barrer para casa han preferido quedarse con la Roja. En esta porra curiosa destaca sobre todo el buen humor de la plantilla, que ha bromeado incluso respecto a su escaso espíritu futbolero.

Gana España

Hasta seis jugadores se quedan con el equipo de Luis Enrique. De ellos, cinco los españoles Iván Cruz, Joan Sastre, Fran Guerra, Sergio Rodríguez y Jaime Fernández, aunque este último "se equivoca" y apuesta primero por Francia.

¿Quién es el 'adoptado'? No podía ser otro que Gio Shermadini. El georgiano, que se ha ganado el cariño de la afición tanto por su excelente juego como por su cercanía, no duda la respuesta: "España", dice con un gesto tan serio que es difícil no creerle. Claro, que su país no entra en esta lucha

Tampoco Finlandia opta a ganar este Mundial, así que Salin ha tenido que elegir: Francia. El resto de aurinegros hacen patria sin fisuras. Abromaitis y Cook se decantan por Estados Unidos, Moussa por Senegal, Fitipaldo por Uruguay y Doornekamp por Canadá, una decisión que por su escasa posibilidad provocó las risas de sus compañeros.

La estrella del equipo, Marce Huertas, se muestra tan convencido de que ganará Brasil que hasta revela una sorprendente faceta bromista: "Ganará el que juega de amarillo, Brasil", sentencia.