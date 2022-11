Doble examen para el Lenovo

Test de máxima dificultad para el Lenovo Tenerife. Bien por la cantidad de jugadores que se marchan convocados, por alguno que vuelve lesionado o como mínimo agotado por el desplazamiento, y también por verse obligado a levantar el pie del acelerador cuando se encuentra en pleno desarrollo de su velocidad de crucero, prácticamente cada regreso de las Ventanas FIBA para el Lenovo Tenerife se convierte en una experiencia traumática. O al menos cargada de incertidumbre. Hoy, con motivo de la visita al Santiago Martín del Valencia Basket, los de Txus Vidorreta volverán a examinar su capacidad de superación y continuidad.

Con su victoria del pasado día 6 contra el Bilbao Basket (73-57) el cuadro aurinegro alcanzó –como ya lo ocupó en las cuatro primeras jornadas– de nuevo el liderato de la Liga Endesa. Ahora, dos semanas después, los canaristas regresan a la competición para tratar de demostrar que son capaces de mantener el mismo ritmo que en el arranque del curso (6-1 en ACB).

Lo hacen sin apenas tiempo para preparar al completo su duelo de hoy –Huertas y Fitipaldo solo han realizado dos entrenos–. Todo lo contrario que su rival, un Valencia que por su condición de equipo Euroliga ha podido seguir activo en estos últimos 15 días con sus duelos contra el Mónaco y Virtus.

El examen, ya de por sí, se antoja de elevada exigencia. Más aún cuando el rival de turno aterriza en la Isla no solo rodado, sino también herido por las dentelladas que sufrió el jueves en la cancha del equipo preparado por Sergio Scariolo, contra el que perdió por un apabullante 89-59. Su 6/36 en triples en Bolonia es un añadido más para hace prever una reacción a lo grande por parte del cuadro de Álex Mumbrú. Un equipo que antes de este desafortunado traspié en tierras transalpinas parecía haber adquirido ya los parámetros necesarios para convertirse en un conjunto aspirante a casi todo.

Razón de más para que esta tarde el equipo lagunero reedite las grandes prestaciones defensivas que ha venido mostrando en este tramo inicial de la temporada; esas que le han llevado a recibir apenas 68,14 puntos por encuentro. Guarismo más que necesario para tratar de minimizar los peligros de un Valencia que es el tercer máximo anotador de la competición con casi 85 tantos por duelo.

También tendrá que dar lustre el Canarias a otra de sus principales virtudes: no perder más balones de la cuenta. Hasta la fecha el equipo lagunero es el cuarto que menos posesiones regala (12,7 de media), guarismo que no debe crecer frente a un adversario que se encuentra muy cómodo a campo abierto explotando su capacidad física y atlética. Ahí entra en juego también la capacidad de sufrimiento de los directores de juego del Lenovo. En un lado de la cancha para atar en corto la potencia física y calidad de jugadores como Chris Jones (16,7 puntos de media). Y detrás para no sufrir más de la cuenta con los empellones de Jonah Radebaugh –canarista en verano durante un par de semanas–, que de su etapa en el Riesen ya sabe cómo hacerse un hueco entre las pocas grietas que deja el ordenado baloncesto de los aurinegros. Superar este examen supondría la confirmación de que el Lenovo va muy en serio este año.