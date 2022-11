Test contra la historia

Solo tres resultados positivos en sus últimos 19 encuentros. Ese es el balance que acumula el Lenovo Tenerife, desde su regreso a la ACB en la temporada 12/13, contra el Valencia Basket, su siguiente rival liguero. Un guarismo ciertamente inusual para el cuadro aurinegro, tremendamente solvente contra los conjuntos de la zona media-baja de la tabla y que en estos últimos cursos también ha sabido hincarle el diente –y con cierta asiduidad– a prácticamente todos los gallitos de la competición.

El más encontrado

Pero el que más se le resiste entre todos los inquilinos de la máxima competición nacional es el Valencia Basket. Incluso por encima de otros trasatlánticos como el Real Madrid, el Barcelona y el Baskonia. Mañana por la tarde los de Txus Vidorreta tienen la oportunidad de equilibrar un tanto esa deficiente hoja de servicios contra el club taronja. Lo harán, los aurinegros, en lo que se podría calificar como un test de carácter triple. Por un lado saber cuáles van a ser las prestaciones del plantel canarista tras el parón por la Ventana FIBA, una respuesta siempre en forma de incógnita. También servirá el choque para poner a prueba su condición de líder de la Liga Endesa ante el conjunto que sobre el papel posee más empaque de entre los que han visitado este curso el recinto de Los Majuelos. E igualmente supondrá un examen contra su particular historia más reciente.

Catorce consecutivas

En su vuelta a la élite el CB Canarias vio como sus duelos ligueros ante el Valencia se saldaron con derrota en sus seis primeras temporadas. Doce compromisos sin excepción. Uno detrás de otro. Una cifra que es incluso mayor (14) si se tienen en cuenta los encuentros entre ambos en la temporada 89/90, la del descenso de los isleños. Varios de estos tropiezos se produjeron por escaso margen, y con finales polémicos y hasta dolorosos para los aurinegros; y algunos simplemente fueron con una superioridad incontestable por parte del conjunto valenciano. Dentro de esta serie reciente, en la Isla el cuadro tinerfeño solo suma dos triunfos (siete derrotas), frente a los tres que ha logrado ante el Real Madrid y los cuatro contra el Barça. A domicilio el balance es de 1-9.

Desquite a lo grande

Tuvo que esperar el CB Canarias hasta hace justo cuatro años (17 de noviembre de 2018) para sacudirse lo que iba camino de convertirse en una maldición. En ese momento todos los demás cocos habían hincado alguna vez la rodilla frente al equipo tinerfeño. Salvo el Valencia. El duelo de la Copa del Rey celebrada en Gran Canaria (con triunfo lagunero por 72-79) pudo suponer un aviso de lo que estaba por llegar. Aquel día el cuadro preparado entonces por Jaume Ponsarnau cayó en La Hamburguesa por 100-66. Una espectacular exhibición coral de la que poco se podía prever mediado el segundo cuarto (33-34).

Un día especial

En ese choque el Santiago Martín acabó viviendo un éxtasis de felicidad. Por la enorme victoria de los suyos (con Javi Beirán estelar haciendo 25 puntos y ocho rebotes para irse hasta los 32 de valoración), pero sobre todo por la vuelta a las canchas de Nico Richotti, que tras diez meses de baja por una grave lesión de rodilla se sumó a la fiesta con dos puntos.

Más equilibrio

Desde ahí, contando ese choque, el balance en Liga Endesa de los canaristas ante los taronjas ya no es tan sangrante: tres victorias y cuatro derrotas. En esta serie más reciente los laguneros también han roto con el maleficio de La Fonteta, una plaza que parecía inexpugnable, pero donde vencieron hace dos años (89-95 tras un fabuloso último cuarto en el que hizo un parcial de 21-35).

Finales apretados

Aún así, los dos últimos compromisos que han medido al Lenovo Tenerife y al Valencia Basket han favorecido a los segundos. Ambos en finales muy apretados. En tierras levantinas los aurinegros se quedaron a un suspiro de remontar una desventaja de 19 puntos (92-88); mientras que meses antes los de Txus Vidorreta vieron como se les escapaba el triunfo en un triple final errado por Marcelinho Huertas (78-80). Dulce tropiezo porque pese a él, el CB Canarias certificó ese día el cumplimiento de otra particular rutina: estar en la Copa del Rey. Un triunfo mañana también daría ya a los aurinegros medio pase para el torneo del KO pese a que hasta el final de la primera vuelta todavía resten otras nueve jornadas. Eso sí, para cambiar un poquitito más su particular historia, y seguir en lo más alto de la tabla, esta vez al Canarias no le vale perder.