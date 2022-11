El de mañana es un duelo con varios reencuentros entre jugadores y técnicos que han militado tanto en el Lenovo Tenerife como en el Valencia Basket. Son los casos del técnico Txus Vidorreta, de Joan Sastre y Aaron Doornekamp. El canadiense, que vistió de taronja durante tres temporadas (2017-20) reconoce que el de esta octava jornada es «un duelo especial» para él, pero sobre todo «un buen test» para el conjunto aurinegro. El canadiense con pasaporte holandés ve el duelo como «una oportunidad» para los canaristas de pelear contra los grandes, como sucedió en Barcelona.

«Valencia está jugando muy bien en las últimas semanas en Euroliga, y jugadores como Chris Jones y Dubi están a un alto nivel, juegan muy físico», dijo Doornekamp, quien ha señalado que espera un buen ambiente en el Santiago Martín, donde las últimas jornadas la afición ha creado «un gran ambiente». Será un partido «especial» para el canadiense porque se reencontrará con su antiguo club y conoce a varios jugadores como Puerto, Dubljevic o al técnico asistente San Emeterio, al margen de que una de las hijas del ala pívot nació en la capital del Turia, coincidencia por la que la bautizó con el nombre de Valencia.

Cuestionado por cómo puede afectar el parón por la Ventana FIBA en el plantel canarista, Doornekamp admite que le hubiera gustado no parar. «Me gusta jugar, me gusta entrenar, no es lo ideal, preferiría que las ventanas fueran después de la temporada pero todo el mundo lidia con lo mismo, sobre todo es duro para jugadores como Marce y Bruno que han tenido que irse a Estados Unidos y a México para jugar», apuntó al respecto. «Si quieres ser positivo eres positivo, si quieres convertir las ventanas en algo negativo, también lo son», añadió, para insistir igualmente en que «al Valencia le da igual qué pensamos sobre las ventanas, así que tenemos que estar preparados y concentrados».

Para mañana el Lenovo Tenerife necesita de su mejor nivel defensivo para derrotar al Valencia, si bien a Aaron no le preocupa en exceso que los taronja corran demasiado, cualidad que los canaristas también explotan «algo más en casa». «Los fichajes que se han hecho en verano están jugando a un buen nivel defensivo, eso ayuda mucho al equipo para que sigamos creciendo», dijo Doornekamp en relación, sobre todo, a la aportación que vienen realizando jugadores como Elgin Cook y Tim Abromaitis.