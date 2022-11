Defender su condición de campeón en la Basketball Champions League (BCL) y llegar en las mejores condiciones posibles a inicios de febrero para tratar de conquistar la que sería tercera Intercontinental del club. Txus Vidorreta no ha tenido pelos en la lengua estas últimas semanas para apuntar sus intenciones de cara a este curso 22/23. Ahora, quizá envalentonado por el gran arranque de los suyos, va más allá. «Ya hemos merecido jugar al menos una final, y quiero ganar un título en España con el Canarias, y vamos a luchar un año sí y otro también. Vamos a perseverar para lograrlo», ha expresado el preparador bilbaíno en sendas entrevistas con Mírame Sport y por Playbasket, de la Cadena Ser.

Un club con prestigio.

Actual líder en la Liga Endesa, asiduo en los playoff por el título y en las semifinales de la Copa, doble campeón de la BCL y de la Intercontinental, Vidorreta cree que puede ser ambicioso porque el Canarias está recogiendo el fruto al trabajo de los últimos años. «Poseemos un gran valor, ya que a la hora de reclutar jugadores somos una entidad con prestigio. Cuando existe una oportunidad vamos muy fuerte a por ella, y a los jugadores no hay que convencerlos demasiado. El club se ha ganado una imagen de solidez y estabilidad. Creo que podremos seguir mejorando, aunque económicamente sí estamos muy cerca del tope», argumenta.

El ejemplo de Jaime.

Uno de los ejemplos de equipo atractivo se dio este curso con la llegada de Jaime Fernández, un jugador que «sigue creciendo año tras año y al que fichar por el Lenovo tres temporadas le ha hecho ganar en confianza y cariño, algo que necesitaba para dar otro paso más adelante», comenta Vidorreta. «Está contento, en forma y tiene flow; y eso lo demuestra en los partidos importantes», dice el vasco del combo madrileño, para no esconder que le hubiera gustado «recuperarlo antes». «Debemos tratar de aprovechar nuestras oportunidades y con él, cuando hubo la ocasión, entramos a tope. Él no dudó, ni tampoco su agente; fue muy sencillo ficharle”, comenta el técnico del internacional con España.

El secreto al fichar.

Cuestionado por si existe un secreto a la hora de configurar sus plantillas, Vidorreta considera clave «estar siempre muy atento al mercado», pero además detalló una fórmula mágica: «Si quieres tener continuidad debes ir a por jugadores con una cierta experiencia y veteranía, y que no estén deseando irse a la Euroliga o a la NBA, porque de esa manera van a durar poco en el club». Por eso fichamos a jugadores que ya han cumplido esos deseos», explicó sobre una metodología que le posibilita la estancia de sus jugadores «durante mucho tiempo» así como «jugar de memoria». Además, Txus no esconde que suele «asumir» sus errores «delante de los jugadores». «Eso ayuda a que todos tengamos más confianza en los planes de partido y en nuestro discurso», apunta el responsable del banquillo aurinegro.

Contradicción.

Al igual que hizo semanas atrás después de su duelo contra el Barça, Vidorreta analizó con claridad el rumbo al que se encamina el basket de ACB y Euroliga. «Nos dicen que da gusto vernos jugar, que tácticamente somos un espectáculo y que es increíble nuestro nivel de baloncesto, pero a la vez que debemos ser muy físicos, agresivos y defender al límite. Pero eso no es jugar al baloncesto, y eso es lo que a mí me enfada porque creo que se permiten demasiadas cosas a los rivales que juegan contra el Lenovo», argumenta el preparador canarista.

Primar el ataque.

Para Vidorreta, más que un problema de los colegiados se trata de «tendencias y de un reglamento que se debe aplicar, como sí se hace en la NBA». «Allí los que suben el balón son intocables, pero a mí no me sucede eso con Marcelinho», especificó antes de hablar de «la libertad de movimientos en el juego sin balón», algo que no existe «ni en ACB ni en Euroliga». Un baloncesto más engorroso que ha derivado en «una reducción drástica de los marcadores». «Hace tres años, cuando acabamos terceros, metimos 86 puntos de media y recibimos 79; ahora, yendo líderes anotamos 80 y encajamos 68. Demostramos que podemos adaptarnos a este estilo, pero en nuestros partidos hay casi 20 puntos menos. Y eso me parece algo muy grave, porque la gente lo que quiere es ver canastas. Debe primar el baloncesto ofensivo».