Moussa Diagne: «Queremos ganar y competir contra el Gran Canaria»

El pívot senegalés del Lenovo Tenerife Moussa Diagne aseguró ayer ante la proximidad del derbi ante el Gran Canaria (sábado, a partir de las 19:45 horas, en el Gran Canaria Arena) que «queremos ganar y competir» afirmando que «nosotros somos los favoritos», una afirmación que basa en la defensa de los colores aurinegros: «Estoy aquí para defender a nuestro equipo y nuestros colores y siempre queremos ganar», añadió de forma distendida.

«Todo el mundo sabe lo que es el derbi canario. Hace años estaba viviéndolo en el otro lado y este me toca vivirlo aquí. Es una rivalidad muy bonita. Me gusta jugarlo y va a ser muy chulo y guay», añadió en el transcurso de la rueda de prensa previa celebrada en el pabellón Santiago Martín.

Sobre el equipo amarillo reconoció que «está haciendo una temporada muy buena, como nosotros», pero «siempre al inicio de la liga hay que coger ventajas que te den confianza y para mí han empezado muy bien».

Moussa no quiso desaprovechar la oportunidad para destacar las diferencias entre el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria aún exhibiendo ambos clubes números generales muy parecidos: «Cada equipo es diferente. Entre comillas –dijo–, ellos son más jóvenes, corren más y usan más el contraataque. Nosotros creo que tenemos que jugar nuestro baloncesto, con más pausa y más tranquilidad y no permitir que ellos nos corran, son un equipo muy físico. Ese es el principal punto a controlar; luego ir paso a paso».

En ningún caso los partidos de pretemporada disputados entre los máximos representantes canarios «cuentan mucho. No hay que fijarse en esos partidos porque ahora tanto ellos como nosotros estamos jugando diferentes».

En otro margen de cosas, el senegalés quiso quitar hierro a las dos últimas derrotas seguidas cosechadas por el Lenovo contra el Peristeri griego (88-81) y el Barcelona (67-65), ya que servirán «para aprender, lo mismo que cuando conseguimos las victorias».

Eso sí, el poste fue claro a la hora de señalar que «tenemos que mejorar muchas cosas», defendiendo además que en estos dos partidos el grupo de Txus Vidorreta «ha competido y ese es el camino que siempre debe coger nuestro equipo».

Moussa Diagne no escondió que el equipo esperaba que llegaran las derrotas, «algo normal», teniendo en cuenta «el inicio de la temporada en la que hemos empezado muy bien con cuatro victorias». Los partidos perdidos «nos hacen mejorar y trabajar más como equipo».

Lo que sí quiso dejar muy claro es que «salvo minutos en Grecia –contra el Peristeri– no hemos dejado de demostrar que podemos competir. Este es el camino. Hay que competir pase lo que pase porque no se pueden ganar ni perder todos los partidos». «El carácter del Lenovo es competir. Al final se gana o se pierde, ese es el deporte, pero siempre hay que competir», declaró el senegalés.

A nivel personal, Moussa reconoció sentirse «bien, entreno con el equipo para ayudarlo, tanto con lo que me dice Txus Vidorreta como mis propios compañeros. Por eso he venido. Física y mentalmente me encuentro muy bien», dijo para finalizar.