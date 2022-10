De lo meramente acontecido en el partido de ayer, Vidorreta se queda con que el Lenovo fue «capaz» de acercarse «con otras armas al nivel defensivo del Barça», algo que los suyos lograron «en el primer cuarto». «Aunque no hemos podido coger confianza en nuestras finalizaciones más habituales, seguimos siempre con un buen tono defensivo, mejorando en el rebote a medida que avanzó el partido, después de que al principio Nnaji nos hiciera mucho daño».

También valoró el técnico aurinegro que el Canarias se mantuviera «con opciones hasta el descanso» pese a «desequilibrado un poco a raíz del 44-42», y destacó igualmente que su plantilla «no dejó de creer». «Hemos intentado buscar a los jugadores que nos pudieran dar una vida extra y casi la encontramos», añadió.

En una valoración global, admite Vidorreta que se marcha del Palau «con una sensación agridulce» de haberlo hecho «solo por dos puntos» pese a que «jugadores determinantes como Jaime y Bruno no han estado cómodos y han tenido los peores porcentajes en lo que va del año». «Estoy convencido de que no van a volver a repetir un partido así», añadió en relación a su hoja de tiro, «un 2 de 20 cuando venían de ser determinantes en Vitoria». «Perdimos, pero no es un drama. Hemos competido y mejorado nuestras prestaciones defensivas», concluyó.