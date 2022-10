Más que la derrota de su equipo ayer en el Palau, Txus Vidorreta, técnico del Lenovo Tenerife se lamentó del tipo de baloncesto que se pudo ver ayer en el feudo barcelonista. Una tendencia y «un tostón insufrible», tal y como lo calificó. «¿Pensáis que este partido y este baloncesto le pueden haber gustado a alguien que lo haya visto por la tele. En la cancha sí. Hay agresividad, contacto, emoción... En la cancha todo vale. Pero tenemos que hacer algo con el juego sin balón. Un tostón como el de hoy, para alguien que no sea de Barça o del Lenovo Tenerife, es insufrible. Y que no me cuenten milongas», se expresó con contundencia el preparador aurinegro.

Un estilo, admite Vidorreta, que su equipo no ha tenido más remedio que aceptar. «Cada vez nosotros también somos capaces de adaptamos al medio, a este estilo que impera y que te obliga a jugar mal para poder competir», expuso al respecto, antes intensificar su queja. «O limpiamos el juego y volvemos a hacer lo que ya se hizo en ACB hace 10 o 12 años, y señalizamos todos los contactos que generan desventaja para el ataque en el juego sin balón o no hay manera de encontrar ventajas cuando todos tendemos a colapsar, usar mucho las manos y cambiar en todos los bloqueos», dijo el técnico bilbaíno. Para Txus, este juego se encuentra «en la línea del balonmano». Recalcó Vidorreta que el de ayer, entre el Barça y el Lenovo, no fue un caso aislado. «Como este partido hay un porrón de partidos en Euroliga. Hay que cambiar. El baloncesto tiene que cambiar. El baloncesto tiene que volver a ser baloncesto, no basket catch», comentó, para ratificar su argumento apoyándose en los números ofensivos de su equipo y del cuadro azulgrana. «Sin Laprovittola el Barça a lo mejor mete 49. Y si Salin no hubiera tenido el acierto que mostró, nosotros 45... Está al caer que esos números los batamos cualquiera de los equipos», puso sobre la mesa. «Si estamos jugando el primero y el tercero y el baloncesto que podemos ofrecer es este... O se sientan los que mandan o es muy difícil dar con caminos para encontrar ventajas», añadió, a modo de petición, para finalizar.