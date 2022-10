El Palau no permite concesiones

No se caracteriza, habitualmente este Lenovo Tenerife por ser un equipo que arranque dormido los encuentros. El martes, en Grecia, escenificó todo lo contrario y encajó 57 puntos en los 20 primeros minutos. Un lastre casi sin parangón en la era Vidorreta y que derivó en la primera derrota del curso de los canaristas.

Diez triples encajados sobre 14 intentos y 17 puntos anotados de segunda opción tras dejarse capturar nueve rebotes ofensivos fueron solo dos de los guarismos sufridos por el Lenovo Tenerife este pasado martes en Grecia dentro del duelo que le enfrentó al Peristeri correspondiente a la segunda jornada de la Basketball Champions League. Lo más grave de esta hoja de servicios es que se produjo en solo 20 minutos de juego. «Nos ha costado mucho entender el ritmo que necesitaba el partido», apuntaba luego Txus Vidorreta en relación a un arranque que dejó mucho que desear y que situó a los aurinegros con una desventaja de 14 puntos y, sobre todo, con 57 puntos recibidos en esos dos cuartos iniciales.

Pecado del pasado

Ya en los primeros meses de la temporada 19/20 el CB Canarias pecó en varias ocasiones de unas discretas puestas en escena que le obligaron luego a un esfuerzo extra para sacar adelante buena parte de sus encuentros. La tendencia, pero con un lapso mayor de tiempo dentro de ciertos encuentros, se repitió el pasado ejercicio 21/22, ya que en hasta nueve partidos (entre liga Endesa, Champions y Copa del Rey) el equipo tinerfeño llegó al intermedio con al menos 47 puntos en contra. En algunos episodios, como la final del torneo continental, el cuadro isleño supo lidiar con ello y derrotó al Manresa; pero en otros, caso de la semifinal de Copa del Rey, ese comienzo dubitativo le condenó a la eliminación.

Por ahora, un lunar

Este curso 22/23, en parte gracias a una plantilla apuntalada en la parcela física –con la vuelta de Tim Abromaitis y la llegada de Elgin Cook–, esa tara parecía estar más que controlada. Es por ello que esos 57 tantos recibidos de manos del Peristeri llaman aún más la atención al tratarse de un guarismo muy alejado de los parámetros en los que se habían movido los laguneros en sus cinco primeros encuentros oficiales del presente curso: 71,4 tantos encajados por duelo, de los que 36,8 fueron hasta el descanso. En esa media decena de antecedentes el peor guarismo se había dado este pasado sábado contra el Monbus Obradoiro: 39-43 adverso.

Registro histórico

Esos 57 puntos recibidos el martes en Atenas han significado, además, la segunda peor primera parte en los más de 300 encuentros que suma el cuadro aurinegro a las órdenes de Txus Vidorreta. Para dar con un anotación en contra peor hay que remontarse a la campaña 19/20, cuando en el Príncipe Felipe de Zaragoza se fue al descanso con un 58-45 adverso.

Reacción antológica

Aquel día los canaristas lograron reponerse liderado por un sublime Marcelinho Huertas, autor de 22 puntos y 17 asistencias (de sus manos salieron un total de 63 tantos), para imponerse por 99-111. Este pasado martes, sin embargo, la remontada aurinegra no se obró pese a que los laguneros encajaron apenas otros 31 puntos más en los 20 minutos finales. Reacción estéril, como la sucedida de otros capítulos, donde el desenlace negativo ha acabado convirtiéndose en denominador común después de ese deficiente arranque. Una concesión inicial que, por proximidad y por esos ejemplos previos, debe servir como señal de aviso para que el Lenovo Tenerife no juegue con fuego este domingo en la visita al Palau Blaugrana. El Barça ha jugado este curso tres encuentros como local y solo en uno (40-30 frente al Real Madrid) mostró una cara positiva antes del intermedio. El Canarias no puede permitirle que repita.