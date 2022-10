Txus Vidorreta, entrenador del Lenovo Tenerife, se mostraba ayer satisfecho por la cuarta victoria de los suyos en ACB, pero a la vez admitió que al Canarias le costó entrar en calor. «El Obradoiro empezó con un par de marchas más que nosotros, por lo que la diferencia del primer cuarto fue muy justa, también por las ocho pérdidas que cometimos. Había que igualar el nivel físico de nuestro oponente, no lo logramos del todo en el segundo cuarto, pero sí nos mantuvimos vivos al llegar cuatro abajo. Con 12 pérdidas en 20 minutos era la mejor noticia», dijo el técnico de entrada para referirse a lo ocurrido hasta el descanso. «Cambiamos el plan un poco a nivel defensivo, y el equipo empezó a crecer desde la defensa; ellos aguantaron, pero poco a poco nos fuimos encontrando más cómodos y dejamos casi sentenciado el encuentro», añadió antes de una frase a modo de resumen: «Pasamos de dominados a dominadores».

Se queda sobre todo Vidorreta con la mejora paulatina de los suyos atrás. «En el último cuarto el nivel de intensidad defensiva ha sido espectacular», expresó de un rendimiento en el que mucho tuvo que ver el «igualar su nivel atlético» y el «ganar centímetros y kilos con Aaron, Tim y Elgin» en las posiciones de tres y cuatro. Incidió el vasco en este último, un Cook cuya «irrupción al final del tercer cuarto ha sido impresionante. Dijo que iba a matar el partido, y lo hizo». «Tiene unas manos que le permiten llegar a todos los balones en la defensa del uno contra uno», expuso igualmente sobre su alero. «Le dimos la vuelta poco a poco al partido, y cuando estamos a favor de corriente, en el Santiago Martín jugamos muy cómodos», añadió de nuevo a nivel colectivo.

Habló igualmente el preparador canarista de los problemas que tuvo en la dirección del juego, en especial de entrada Huertas y Fitipaldo. La solución, situar a Jaime Fernández de uno, no le generó dudas al técnico. «Él ya era el base titular en el Estudiantes que yo dirigía, y entonces tenía solo 21 años. Tengo mucha confianza en él. Ni Marce ni Bruno se estaban encontrando cómodos, y cuando estás atascado, la magia individual es más importante que la colectiva», dijo del madrileño. Cuestionado por Sergio Rodríguez, que todavía no se ha estrenado este curso, Vidorreta expuso que el realejero «está llevando bien su situación». «Las rotaciones de 12 no me gustan, y menos a principios de temporada porque hace que los roles queden un poco difusos. Está entrenando bien, y le toca esperar a que llegue su oportunidad, a aprovecharla», argumentó para concluir.