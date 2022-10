Gio Shermadini reitera su deseo de echar raíces en el CB Canarias. El pívot georgiano ha insistido en las sensaciones positivas de las que disfruta a diario tanto dentro como fuera de la cancha como integrante del club lagunero. Comodidad que se traduce a corto plazo, puesto que el pívot ya ha cerrado su renovación al menos hasta 2024, sin descartar –como ya advirtió el pasado mes de abril– el poder retirarse, «dentro de seis años» en el conjunto del Santiago Martín.

Hasta los 39

«En casa hablamos que tenemos que jugar seis temporadas más; esta y otras cinco. Creo que puedo hacerlo», dijo ayer Gio en Radio Club Tenerife, bromeando incluso con la opción de que cuelguen su «camiseta aquí». «¿Difícil? Bueno, Marcelinho tiene 39. ¿Por qué no? Tengo esta temporada y otra más con el Lenovo Tenerife. Veremos. Ya dije que me gustaría acabar aquí, pero no sabemos qué nos deparará el futuro», señaló el interior aurinegro.

La sintonía con el técnico

Esa sintonía que mantiene con el club isleño tiene, para Shermadini, un nexo especial con dos personas: Txus Vidorreta y Aniano Cabrera. «Desde el primer día Txus me dijo que sus jugadores juegan muchos años. Él sabe cómo utilizarlos sobre la pista y se maneja especialmente bien con tipos altos», expresó el interior canarista. «Nuestra imagen siendo campeones en Europa, nuestro juego, nuestros resultados, estoy jugando bien, estamos jugando bien... Soy muy feliz con Txus», reiteró el georgiano sobre su técnico.

El club, siempre dispuesto

Mientras, Shermadini califica a su director deportivo como «una gran persona». «Desde que llegué aquí se ha ocupado de mí, de mi mujer y de mis cuatro hijos, y nos lo ha puesto todo fácil», comentó sobre él. «Ningún club me había dado dos coches como el Lenovo», dijo, también, entre risas. «Me han dado todo tipo de facilidades, pero no solo a mí, sino a todos los jugadores. Me han recibido con los brazos abiertos y siempre están dispuestos a lo que les pido», comentó.

Un verano ajetreado

Ya en relación la mera actualidad deportiva, Gio reconoció que no llevó del todo bien el apretado calendario que le obligó a estar «todo el verano con Georgia». «Las ventanas, dos partidos más en julio, el Eurobasket... Se hizo largo. Entrenamientos, más entrenamientos, desplazamientos y mucho, mucho tiempo lejos de la familia. Quizás para algunos es un aliciente ir con la selección. Para mí por supuesto es algo bonito, pero ya llevo muchos años ahí y se hace difícil. Muchos se ponen muy felices cuando les llaman; pero claro, si no te llaman puedes descansar más», argumentó.

El deseo de ganar títulos

Sobre el arranque de la temporada con el Canarias, Shermadini califica como «muy bueno» el inicio de la temporada. «El equipo está jugando de forma impresionante y todo es perfecto. Es siempre importante empezar bien porque estas primeras victorias ya cuentan, para ir a la Copa y para acercarnos a la clasificación», relata Gio, que a la hora de hablar de objetivos, se expresa en la misma sintonía que su técnico. «Todas las competiciones son importantes para el club, pero siempre es bonito ganar trofeos. Es relevante para la entidad, para ti mismo y para los compañeros. Sería primero la Copa, luego la BCL y finalmente la ACB. Ya el año pasado fue así y conquistamos un título, que fue impresionante. Las sensaciones fueron increíbles. La BCL es una de las competiciones más difíciles que hay, pero hicimos una buena campaña y una gran final contra el Manresa», argumentó sobre su deseo de volver a levantar algún trofeo.

El Santiago Martín. La gente de Tenerife es realmente impresionante. Jugar aquí me da muchas energías. Los jugadores estamos muy contentos de ver la grada llena. Es muy diferente ver el graderío lleno o verlo vacío. Yo les daría las gracias, les doy las gracias por su apoyo y les digo que los necesitamos. Nos dan un poder especial para poder rendir al máximo y para poder optar a grandes logros. Tenemos muy buenos aficionados en el Canarias y queremos que sigan a nuestro lado toda la temporada. Pondremos todo de nuestra parte para ganar muchas veces y hacerles disfrutar.