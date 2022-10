El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, admitió ayer, tras ganar al Cazoo Baskonia, que se la jugaron en los minutos finales con los jugadores pequeños y les salió bien. El técnico vasco confesó que pensaba que no iban a jugar «con un baloncesto más ortodoxo» y por eso apostó por hacerlo con un quinteto más atípico, plagado de jugadores con vocación exterior. «Hemos arriesgado y logramos cambiarle el ritmo con pequeños. Cuando el partido estaba igualado he metido a Cook para poder controlar algún rebote», manifestó sobre lo ocurrido en esos minutos finales en los que se definió el duelo.

Ya en un análisis más general, Vidorreta destacó que los suyos arrancaran «con buen tono defensivo incluso con canastas fáciles». «Hemos cogido diferencias, pero el Baskonia ha podido correr y tener acierto, además de que hemos regalado algún balón», dijo sobre lo sucedido hasta el descanso. También admitió el preparador canarista que en los momentos complicados del tercer acto el Canarias «mantuvo la fe». «Lo hicimos, aunque no con mucho acierto, porque no nos sentíamos cómodos no estábamos jugando nuestro baloncesto», añadió el bilbaíno. «Según iba el partido, y con un baloncesto ortodoxo, no íbamos a ganar, y por eso nos la jugamos con los pequeños; y salió bien», dijo igualmente sobre su apuesta, con la que generó «mucha dificultades a la defensa de cambios de Baskonia». «Al final pudimos controlar el rebote para saber jugar con ventaja el último minuto», dijo igualmente.

«La fe y la capacidad de desborde de Jaime han tenido mucho que ver en el triunfo», afirma el técnico

Cuestionado por la actuación de Jaime Fernández, Vidorreta destacó que «su fe y su capacidad de desborde en la defensa de cambios han tenido mucho que ver en que hayamos podido ganar este partido». «En esta situación él y Bruno eran los que mejor lo podía hacer, porque Marce tiene el PC en la cabeza, pero no la capacidad de desborde», reconoció el técnico, que también alabó «la actuación de Aaron y Tim en el 4 y 5». Ambos colaboraron en «una mejor defensa de la línea de tres». Por último, el entrenador del Lenovo reconoció que su filosofía de «jugar tranquilo» le permite «competir contra cualquiera» y «a veces», como sucedió ayer, ganar.