Jaime ya gana partidos

Dos triples que no tocaron ni aro primero, y dos tapones recibidos en sendas penetraciones después hubieran sido suficiente para que casi cualquiera se borrara. O simplemente para que su técnico buscara mejores prestaciones en otros compañeros. Eso fue lo que le sucedió ayer a Jaime Fernández, aunque solo la primera parte de la ecuación. Su calidad, ya veteranía y estado de gracia tras un verano coronado por el oro europeo hicieron que el madrileño no se achicara y acabara siendo determinante en el triunfo del Lenovo.

«Quiero jugar para ganar», señaló Jaime justo tras el encuentro en los micrófono de Vamos, insistiendo así en el discurso que ya expresó el día de su presentación como canarista. «En este equipo ya había grandes jugadores, e incluso estaba Radebaugh, pero el club y Txus me querían y mostraron su interés, y vine sabiendo que tendría que jugar menos o tener menos responsabilidad», expresó el base-escolta aurinegro. «Si hubiera pretendido hacerlo 30 minutos por partido habría estado en otro sitio», recalcó. Y ayer, Jaime sumó su cuarta victoria –en otros tantos partidos oficiales– como aurinegro. Con el añadido de que la disfrutó con una enorme cuota de protagonismo.

A siete minutos para el final Fernández recibió su segundo gorro de Costello. Con 67-61 en el marcador la acción podía haber supuesto un punto de inflexión casi definitivo para los intereses aurinegros. Pero el madrileño enmendó su error en ese mismo ataque con un tiro exterior que no fue triple por unos milímetros. Desde ahí, Jaime aportó otra canasta más, dos triples sin fallo, recibió otras tantas faltas, asistió para un triple de Doornekamp y además capturó un rebote ofensivo determinante que derivó en dos libres de Salin para el 79-81. En total, 10 puntos y 12 créditos de valoración en apenas seis minutos. «Nos hemos agarrado bien al partido, tuvimos carácter, creímos y nos lo hemos llevado. Yo he estado acertado, pero hoy me toca a mí y otro día le tocará a otro... Es un gusto jugar en este equipo», reconoció también Fernández minutos después de haber acabado el duelo del Buesa Arena. Por ahora, pocas quejas puede tener Fernández de la decisión tomada en verano.