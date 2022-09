Fernández: «Aquí lo tengo todo para dar mi mejor basket»

El que hoy arranca será –con solo 29 años– el decimotercer curso en la élite de Jaime Fernández. Uno de los grandes movimientos de mercado en el pasado verano dentro de la ACB ha recalado en el Lenovo Tenerife. Una muestra más de ambición por parte del club lagunero. Para el jugador madrileño, un revulsivo en su trayectoria tras cuatro curso de luces y sombras en el Unicaja. «Era un momento en mi carrera en el que necesitaba un cambio. El Lenovo Tenerife llevaba años con un proyecto muy consolidado, logrando muchas victorias y luchando por prácticamente todos los títulos; siempre en playoff y en Copa e incluso logrando ser campeón de la Champions. Me motivaba venir por ganar y competir por esos títulos; creo que puedo aportar mi granito de arena a un bloque muy bien construido», fueron los argumentos esgrimidos ayer por el madrileño en su presentación oficial.

Cuestionado por las razones de su llegada a la Isla, Jaime habló de «muchos factores». «Principalmente que el club y el técnico me quisieron desde un principio, independientemente del equipo que tuvieran», expuso, antes de revelar clave una reunión que mantuvieron con él «en Madrid Txus y Aniano». «Eso me dio mucha confianza», añadió al respecto. Unos alicientes que Fernández ve esenciales para crecer en lo personal. «Soy ambicioso y creo que estoy en un entorno y un lugar en el que puedo trabajar, estar tranquilo y dar mi mejor basket. Por trabajo no va a ser. Lo haré mejor o peor pero lo pondré todo para dar lo mejor de mí», apuntó a modo de propósito el reciente ganador del Eurobasket.

Pese a sumar ya 342 encuentros en ACB y esos galones adquiridos con España, Jaime admite que la ilusión también preside su llegada a la Isla. «Es un orgullo estar aquí, y estoy con los ojos muy abiertos y como una esponja para aprender todo lo que pueda de Marce», admite el ex del Unicaja, conjunto con el que coincidió «con muchos de los jugadores que ahora están aquí». Su intención, «ayudar a ganar más allá de los minutos que juegue» dentro de un equipo que aúna «la sensación de club familiar y pequeño, pero a la vez con altas miras y ganas de progresar para competir contra cualquiera».