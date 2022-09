Las buenas sensaciones ofrecidas ayer por el Lenovo Tenerife podrían catalogarse aún como más meritorias a tenor de que los aurinegros afrontaron el partido con un solo cinco nato al no estar disponibles ni Fran Guerra ni Gio Shermadini. La cautela, sin embargo, debe presidir el incontestable triunfo canarista en el Gran Canaria Arena toda vez que el georgiano, uno de sus grandes referentes de los isleños, podría perderse el inicio de la competición oficial a causa de su dolencia.

Shermadini no viajó hasta tierras grancanarias aquejado por una rotura de fibras en el gemelo interno de la pierna derecha. Según el parte médico del conjunto lagunero peligra su presencia en el choque de la primera jornada de la Liga Endesa, previsto para el próximo jueves 29 en la pista del Manresa. La lesión del interior podría deberse, en parte, a la acumulación de encuentros que ha tenido que afrontar en las últimas fechas (Ventana FIBA y Eurobasket), lo que ha dejado a Gio sin apenas descanso en este periodo estival. El dorsal 19 del Canarias no suele verse afectado por este tipo de lesiones musculares, hasta el punto de que casi no se ha perdido ningún partido desde que viste como canarista. Solo estuvo ausente mes y miedo el pasado curso por culpa una fractura en la apófisis transversa sufrida, por un golpe, en el duelo contra el Bilbao Basket.

Menos preocupación debería generar la baja ayer de Fran Guerra, ya ausente en el choque del sábado en el Santiago Martín por culpa de una sobrecarga en los gemelos que no termina de superar. A tenor de la posible baja de Shermadini y dado que ayer el Lenovo se supo manejar con cierta solvencia teniendo como único cinco a Diagne y parcheando durante muchos minutos con Cruz al poste, lo lógico es que el interior grancanario sea reservado de nuevo en el choque del domingo contra el Fuenlabrada, a jugar en Getafe. De hecho, y tal vez para evitar riesgos innecesarios, ayer Txus Vidorreta mantuvo a Diagné menos de 10 minutos sobre el parqué del Gran Canaria Arena.