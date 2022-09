«Vamos a seguir con la dinámica de salir a ganar cada partido»

Ambición.

Una frase muy escuchada en el deporte es «lo difícil no es llegar sino mantenerse». Ese objetivo se marca el Lenovo Tenerife en el inicio de cada curso y mientras otros equipos de la Liga Endesa no consiguen los resultados esperados, el cuadro aurinegro se ha instalado en la zona alta de la clasificación y aparece tanto en Copa del Rey como en los playoff por el título. Al mismo tiempo su nombre está con letras de oro en Europa tras ganar en dos ocasiones la Basketball Champions League y la Intercontinental. Dos títulos que en esta campaña vuelven a estar en el punto de mira. ¿El secreto? Tener la ambición de mejorar cada día y esta idea la lidera dentro de la plantilla su entrenador, Txus Vidorreta. «Vamos a seguir dándolo todo por estar lo más arriba posible, como estamos haciendo en las últimas temporadas. En las tres últimas hemos conseguido el título de la Intercontinental, el de la Champions y el tercer puesto en ACB. Vamos a seguir con esa dinámica de ser lo más competitivos posible y salir a ganar cada partido. Creo que eso es lo que hace a los equipos mejores», afirmó en la recepción.

Gio, al llegar.

El Lenovo Tenerife ya entrena y prepara el inicio de los partidos de pretemporada. Sin embargo tiene que hacerlo con ausencias en la plantilla por la falta de jugadores que se encuentran defendiendo los colores de su país tanto en el Eurobasket como en la AmeriCup. La estrella del equipo, Gio Shermadini ha terminado su participación con Georgia en el torneo europeo al caer eliminada su selección en la fase de grupos y se espera que esté en la Isla el lunes para tras unos días de descanso unirse al resto de la plantilla. Lo mismo ocurrirá con Marcelinho Huertas, que brilla con Brasil. En partido jugado ayer, ganó el combinado brasileño a República Dominicana por 80-68 y ya está en semifinales del campeonato. El base aurinegro firmó 15 puntos y seis asistencias para 21 de valoración tras 24:55 en pista. El pivot Fran Guerra ya está totalmente adaptado a la dinámica de entrenamientos del equipo. Los otros que faltan por llegar son Sasu Salin, con Finlandia y Jaime Fernández, que juega hoy con España ante Lituania en octavos de final.

Primer amistoso.

Pocas pruebas tendrá el Canarias antes del inicio de la temporada por lo que debe tomar nota de todas ellas, corregir errores y realzar fortalezas. El primer partido de preparación está fijado para el sábado 17 de este mes contra el Gran Canaria. La cita está enmarcada en la Copa Isola, los abonados podrán verlo en directo gratis mientras que las entradas están al precio único de cinco euros. El duelo se disputará en el pabellón Santiago Martín de La Laguna, a partir de las 18:45.

Txus, muy cómodo por La Laguna

El entrenador del Lenovo Tenerife ha echado raíces en la Isla y también en La Laguna. «Todos sentimos el calor y apoyo que se ve aquí, que es el de toda la ciudadanía de San Cristóbal de La Laguna, en cada partido y todas las veces que venimos. Después de muchos años en esta isla de Tenerife, entrenando en San Cristóbal de La Laguna y teniendo a mis hijos estudiando en San Cristóbal de La Laguna, ahora me verán más por la ciudad porque tengo a un hijo jugando en el Juventud Laguna de Fútbol y otro en el Canarias, en las instalaciones del Buen Consejo. Lo único que me queda ya es vivir en La Laguna, que es el objetivo que me queda para el próximo año», hizo este último comentario en tono jocoso durante el acto de recepción en el Ayuntamiento lagunero.

Txus Vidorreta ha mostrado desde el día uno una gran empatía con los aficionados que se dan cita en el Santiago Martín en cada partido y su amabilidad y respeto con todo lo que rodea al club canarista es sobresaliente. Ahora mismo nadie piensa en un CB Canarias sin él al frente, desde el banquillo, y por lo que parece tampoco el vasco tiene planes de coger el avión y empezar una aventura fuera de Tenerife. Vidorreta y el Lenovo, una relación de éxito con la ciudad de La Laguna como testigo principal.