Listo para la competencia

El pivot grancanario del Lenovo Tenerife Fran Guerra está de vuelta en la Isla tras estar más de un mes con la selección española en la preparación del Eurobasket 2022. Pese a quedarse fuera de la convocatoria, en el último corte, el jugador aurinegro solo ve cosas buenas. «Para mí fue un regalo estar con la selección. Es resultado del trabajo de todo el año, es un privilegio estar ahí y muy contento. Por circunstancias no pude seguir. Llegar hasta el final, hasta el último corte demuestra que estás capacitado para jugar el Eurobasket. Voy a seguir luchando para estar en mundiales y eurobaskets, que son objetivos personales. Estoy viendo a la selección bien, ahora tienen un cruce más fuerte, que es Lituania y espero que pasen a cuartos para quedar lo más arriba posible. Viendo como está yendo el Eurobasket sí hay posibilidades de medalla, por qué no. Ahora es a un partido, es como una final», declaró Guerra tras los actos en la ciudad de La Laguna.

En lo que se refiere a la nueva temporada y la lucha por minutos, comparte posición con dos jugadores de la talla de Shermadini y Moussa Diagne, que llega de Andorra, el canario ve con buenos ojos la competencia por minutos. «Somos tres jugadores capacitados para jugar en este equipo, es muy exigente. Yo he demostrado ya durante tres años, Gio viene seguramente con más ilusión porque este equipo siempre promete y Moussa lo mismo. Nuestro objetivo es salir a cada partido para ganarlo», afirmó.

Ya en dinámica de entrenamientos con el grupo, Fran Guerra se siente al cien por cien físicamente y muestra ilusión de cara al curso 22/23. «Con la selección he estado trabajando, cuando he llegado me han dado unos días de descanso, sobre todo mental pero físicamente llego bien y con mucha ilusión. Queremos que todos los jugadores estén cuanto antes. Los nuevos se están incorporando muy bien y esperamos que este año se cumplan los objetivos que tenemos que son los mismos que el año pasado incluyendo en este caso la Intercontinental».

El pivot ve al equipo aurinegro con opciones de al menos repetir éxitos y eso ya es sacar un sobresaliente. En lo individual lo tendrá más complicado que en el resto de temporadas que ha vestido la camiseta del Canarias, pero asume el reto y lo enfoca desde la perspectiva de la sana competencia.